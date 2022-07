Přenos zvuku přes Bluetooth čeká nejvýraznější vylepšení za poslední dobu

Fotografie: Bluetooth SIG

Na bezdrátové propojení nejrůznějších zařízení a příslušensví pomocí Bluetooth jsme si zvykli tak, že jej považujeme za neodmyslitelnou součást vybavení telefonů. První takto vybavené modely se objevily v roce 2000 a nesly značku švédského Ericssonu, který za vývojem celého standardu stál. Od té doby prodělalo Bluetooth dynamický vývoj, který rozšířil jeho možnosti, zvýšil rychlost i zlepšil stabilitu připojení. Přesto by se však mohlo zdát, že v poslední době na nás žádné razantní novinky nepotkaly a změny v nových verzích byly spíše kosmetické.

To by se však mělo dramaticky změnit s příchodem Bluetooth LE Audio. Tento nový standard pro přenos zvuku je součástí Bluetooth 5.2 a zařízení s ním se dočkáme v nejbližších měsících. Do svých produktů už ho integrují výrobci čipsetů, příslušenství a samozřejmě nesmí chybět ani podpora ze strany operačních systémů.

A na co všechno se můžeme těšit? Už dříve byly zveřejněny podrobnosti o funkci Bluetooth Auracast. Zjednodušeně řečeno se jedná o takové „rádio“, konkrétněji vysílání z jednoho zdroje a neomezený počet blízkých zařízení. To najde využití zejména při prezentacích, ale i při zábavě nebo cestování. Pro běžné uživatele ale bude mnohem důležitější nový kodek LC3, který je navržen jako mnohem efektivnější způsob přenosu zvuku. To znamená buď mnohem vyšší kvalitu zvuku při stejné přenosové rychlosti než u současného základního kodeku SBC, nebo dokonce o trochu lepší kvalitu zvuku při poloviční přenosové rychlosti.

Stále se bude jednat o ztrátovou kompresi, nově by ji ale běžný posluchač s běžnou třídou sluchátek neměl ani rozpoznat. Současný standard SBC už v mnohém nedostačuje, což náročnější posluchače nutí k pořízení zařízení s jinými kodeky jako AptX nebo LDAC. Jestli jim LC3 bude schopné konkurovat v kvalitě, to je otázka. Pomocí nástroje si můžete poslechnout původní zvuk a jeho změny při různých přenosových rychlostech staršího a novějšího kodeku na své audio sestavě. Hmatatelný přínos ale bude snížení spotřeby, které pomůže navýšit výdrž sluchátek.

Další novinka spočívá v lepší podpoře True Wireless sluchátek. Bluetooth LE Audio umožňuje každému jednotlivému sluchátku udržovat vlastní samostatné spojení se zdrojovým zařízením. Další skupina funkcí bude zaměřena na přístupnost, konkrétně na skupinu zařízení jako naslouchátka a další zdravotní pomůcky.