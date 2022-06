Bluetooth Auracast přinese revoluci do sdílení zvuku mezi lidmi

Fotografie: Bluetooth SIG

Bezdrátové spojení Bluetooth funguje obvykle bez problémů, pokud chcete propojit jen dvě zařízení, obvykle telefon a sluchátka. Jakmile ale chcete vzájemně donutit komunikovat více zařízení najednou, začínají problémy. Pro připojení sluchátek ke dvěma zdrojům zvuku se využívá technologie Multipoint, ale ta není příliš rozšířená a ne vždy funguje úplně bezchybně. Opačný problém je ještě záludnější. Nejrůznější bezdrátové reproduktory mají rozličné „party standardy“ pro synchronizaci více kousků s jedním zdrojem, ale pravděpodobnost, že budou vzájemně kompatibilní, je blízká nule.

Tento problém by mohla odstranit technologie Bluetooth Auracast, kterou připravuje sdružení Bluetooth SIG. Auracast dříve známý jako Audio Sharing a umožňuje uživatelům přenášet zvuk více než jedné osobě. Auracast to posune na další úroveň tím, že uživatelům umožní vysílat zvuk „neomezenému počtu blízkých Bluetooth audio přijímačů“.

V praxi to znamená, že můžete sdílet prezentaci s davem lidí, kteří mají na uších bezdrátová sluchátka nebo asistovaná naslouchátka, připojit se k televizoru ve veřejném prostoru nebo se naladit na zdroj zvuku v posilovně. Jedním z nejlepších možných případů využití je však možnost přijímat vysílání ve veřejné dopravě a zároveň poslouchat hudbu, abyste nezmeškali důležité hlášení nebo zastávku. „Uvedení vysílání zvuku Auracast vyvolá další rozsáhlou změnu na trhu bezdrátového zvuku,“ říká v prohlášení generální ředitel Bluetooth SIG Mark Powell. „Možnost vysílat a sdílet zvuk pomocí technologie Bluetooth změní podobu osobního audia a umožní veřejným místům a prostorám poskytovat zvukové zážitky, které zvýší spokojenost návštěvníků a zvýší dostupnost.“ Výběr zdroje bude stejně snadný jako výběr sítě Wi-Fi.

Uživatelé si budou moci prohlížet vysílání a připojovat se k němu podobně, jako si vybírají sítě Wi-Fi, přičemž vizualizace funkce ukazuje uživatelské rozhraní zobrazující různá soukromá a veřejná vysílání v okolí. Místa budou také moci využívat QR kódy, které usnadní připojení k vysílání, a funkce tap-to-hear bude pravděpodobně využívat NFC, aby připojení bylo co nejjednodušší. Specifikace Auracast bude zavedena za několik měsíců jako součást standardu Bluetooth LE Audio, který je k dispozici v Bluetooth 5.2. První takto vybavená zařízení by se mohla objevit během léta, do konce roku už by měla být ve všech nově příchozích moderních přístrojích. Peter Liu, systémový architekt produktů ekosystému Pixel ve společnosti Google, říká, že Auracast vychází z inovací Bluetooth právě od Googlu, což naznačuje, že se tato technologie nakonec může jako první objevit v zařízeních Pixel.