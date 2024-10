Nevyhovují vám TWS sluchátka? Amazfit Up to zkoušejí jinak

Fotografie: Amazfit

Amazfit rozšiřuje svoji nabídku bezdrátových sluchátek modelem, který by mohl přijít vhod všem, kterým se neosvědčily standardní TWS špunty nebo pecky. Sluchátka do uší Amazfit Up mají otevřenou konstrukci pro pohodlí a bezpečnost, takže můžete poslouchat okolí a zároveň si užívat hudbu. Otevřená konstrukce sluchátek udržuje zvukovod bez překážek, což zajišťuje, že sluchátka zůstanou pohodlná i při delším nošení. Díky konstrukci s klipsnami zůstanou sluchátka na svém místě, takže je nebudete muset během dynamického tréninku neustále upravovat. Výrobce také tvrdí, že takový přístup je pro vaše uši zdravější.

Otevřená sluchátka směřují zvukové vlny do ucha, aniž by blokovala důležité zvuky z okolí. Hodí se tak zejména pro pohyb ve městě. Díky funkci potlačení šumu s umělou inteligencí, čistým hovorům, citlivým tlačítkům a odolnosti proti potu jsou ideální pro jakoukoli aktivitu. Lze také snadno přepínat mezi dvěma zařízeními. Sluchátka nabízejí šest hodin přehrávání plus 18 hodin s nabíjecím pouzdrem.

Sluchátka se začala prodávat na americkém trhu za 40 dolarů, což by mohlo znamenat, že česká cena nepřesáhne dva tisíce korun.