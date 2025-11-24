Vstupenka do světa AI s obří baterií a odolným tělem – to je Honor 400 Smart

Chodíte na weby o spotřební elektronice s přáním, že narazíte na levný, přesto kvalitní kousek, který by mohl fungovat dlouhá léta a zároveň měl moderní funkce, které znáte z vlajkových modelů? Víme, není jich moc, ovšem v dnešním článku se na jeden podobný zajímavý kousek zaměříme – nese název Honor 400 Smart a za cenu pod 5 tisíc korun slibuje opravdu zajímavý mix funkcí. Pojďme se na ně společně podívat!
Hledáte vstupenku do světa AI? S Honorem 400 Smart můžete „kouzlit“ i tři dny v kuse
Tělo, které se pádu lekne méně než vy
Honor 400 Smart na první pohled vypadá jako běžná „stylovka“, se kterou je třeba pracovat v rukavičkách. Nenechte se ovšem zmást – Honor 400 Smart nabízí slušnou odolnost vůči vodě a prachu, a to dle certifikace IP54. To znamená, že se nezalekne ani písku na pláži, ani celodenního deště – za předpokladu, že po náročném večírku zapomenete telefon venku pod „širákem“. Stejně tak si poradí i s vysokou vlhkostí, například v koupelně, kde budete kontrolovat svůj feed. Displej telefonu je přizpůsoben pro ovládání vlhkými prsty, takže po návštěvě bazénu či vany můžete bez problémů začít „swajpovat“ dle libosti.
Honor také zapracoval na odolnosti vůči nárazům – ta byla mezigeneračně zvýšena o celých 25 %, riziko deformace rámu bylo sníženo o 15 %. V reálu to znamená, že pokud telefon spadne bez obalu na tvrdou podložku z výšky 2 metrů, přežije bez újmy. Působivé, co myslíte? A pokud rádi mačkáte (tlačítka, samozřejmě), vězte, že Honor 400 Smart v rámci laboratorních podmínek vydržel 210 tisíc stisknutí bez újmy. Vše podtrhuje pětihvězdičková odolnost vůči pádu dle hodnocení SGS.
Tenký, přesto s masivní baterií
Honor 400 Smart pořídíte ve dvou líbivých barevných variantách – Meteor Silver a Velvet Black. Tělo je tenké 8,24 mm, přesto se do útrob vměstnala opravdu masivní baterie s kapacitou 6 500 mAh, u které Honor garantuje výdrž až 5 let – v rámci žebříčku DXOMARK se drží na 1. místě mezi veškerou konkurencí. Velkou výhodou je podpora rychlého nabíjení výkonem až 35 W, což v dané třídě rozhodně není standard – standard to dokonce není ani u některých vlajkových modelů.
Do těla vysokého 167 mm nasadil Honor displej s úhlopříčkou 6,77 palce s technologiemi Eye Comfort a dynamickým stmíváním, s jasem až 850 nitů. Samozřejmostí je přitom 120Hz obnovovací frekvence. O výkon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 – na výběr přitom máte dvě paměťové varianty, konkrétně 4+128 GB nebo 256 GB, další 4 GB paměti RAM navíc získáte díky technologii Honor RAM Turbo. S telefonem můžete bez obav bezkontaktně platit, podporuje totiž technologii NFC, naprostou samozřejmostí pro moderní telefon od Honoru je podpora sítí 5. generace.
Co se týká fotoaparátu, hlavní snímač nabízí 50Mpx rozlišení se světelností f/1.8, doplňuje jej snímač pro zachycení hloubky ostrosti. Využít můžete až 8násobné digitální přiblížení, videa lze nahrávat až ve Full HD rozlišení. Honoru 400 Smart pochopitelně nechybí ani režim Portrét, včetně režimu krásy a bokeh pro zachycení vašich blízkých, nebo dedikovaný režim pro noční snímky.
A AI? Samozřejmě!
Každý moderní smartphone musí mít plnou nálož AI funkcí a Honor tomu jde s modelem 400 Smart naproti – záložku s AI funkcemi spustíte speciálním tlačítkem na levém boku, což je praktické. V rámci této záložky můžete okamžitě spustit příkazy a oblíbené aplikace jediným stisknutím. Zároveň AI využijete i v Galerii, kde pomůže s úpravou fotografií. Nechybí funkce jako odstranění nevhodných objektů (AI Guma), zvýšení kvality snímků pomocí AI Upscale, rozšíření snímků nebo rozmazání citlivých informací, pokud si například ofotíte dokument, který potřebujete sdílet. Stejně tak se můžete spolehnout na oblíbenou funkci Circle to Search a AI asistenta Gemini od Googlu.
Honor rád zjednodušuje každodenní práci na telefonu, takže ani modelu 400 Smart nechybí přístup do Magic Portal, který umožňuje přístup ke službám jediným krokem – snadno si zkopírujete text z fotky nebo nakreslíte skicu. Honor se chlubí i extra hlasitými stereo reproduktory – v rušném prostředí dokáže zvýšit hlasitost až na 400 %, což můžete využít pro reprodukci hudby nebo třeba pro navigaci.
Pro každý den
Honor 400 Smart cílí na náročné nenáročné – tedy na ty, kteří chtějí telefon, jenž má moderní funkce, ale je připraven na roky každodenního používání. Předurčuje ho k tomu vysoce kvalitní baterie s certifikací DXOMARK a tělo odolné nejen vůči vodě, ale také vůči pádům. A AI funkce? To už je vyloženě třešnička na dortu. Pokud se vám Honor 400 Smart líbí, vězte, že jej pořídíte pod hranicí 4,5 tisíce korun.