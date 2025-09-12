mobilenet.cz na sociálních sítích

Nejlevnější stylovka od Honoru přichází. Magic8 Lite ohromí svou baterií

Michal Pavlíček
7
Nejlevnější stylovka od Honoru přichází. Magic8 Lite ohromí svou baterií
Fotografie: Honor
  • Lákadlem je jednoznačně baterie s kapacitou 7 500 mAh
  • Výkon obstarává procesor Snapdragon 6 Gen 4
  • Hlavní fotoaparát má 108 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu

Do poctivé střední třídy míří novinka Magic8 Lite od Honoru. Jak její název naznačuje, snaží se být přidružena k vlajkovým kouskům, ale vězte, že jde o cenově výrazně dostupnější telefon, který však dokáže zaujmout. Jde třeba o design, který je stylový, nebo zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP66, IP68 a IP69K.

Honor Magic8 Lite

Nasazen je velký 6,79" OLED displej s jemným rozlišením a vysokým jasem až 6 000 nitů. Výkon obstarává procesor Snapdragon 6 Gen 1 s 8GB operační pamětí. Úložiště poskytne opravdu velkorysých 512 GB, případně v základu 256 GB. V tuto chvíli je telefon osazen operačním systémem Android 15 a nadstavbou MagicOS 9. Honor tak bohužel potvrzuje, že aktuálnost softwaru je u něj druhořadá, neboť Android 16 byl vydán už před půl rokem.

Honor Magic8 Lite

V kruhovém modulu jsou jen dva fotoaparáty. Hlavní snímač se 108 megapixely má optickou stabilizaci obrazu, avšak doplňuje jej opakovaně pouze 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Záznam videa je hlavním snímačem umožněn ve 4K rozlišení. Na čelní straně je pak v průstřelu 16megapixelová kamerka.

Honor Magic8 Lite

Velkým lákadlem bude jednoznačně křemíko-uhlíková baterie s nadprůměrnou kapacitou 7 500 mAh a podporou 66W drátového nabíjení. Doufejme, že se tato verze dostane případně i na český trh. Honor je totiž bohužel známý tím, že často do Evropy přináší modely s menšími bateriemi.

Jak informuje server GSMarena (viz gsmarena.com), Honor prozatím nezveřejnil cenu, avšak dostupnost v Evropě je plánována již na leden 2026.

Technické parametry Honor Magic8 Lite

Kompletní specifikace
Konstrukce161,9 × 76,1 × 7,8 mm, 189 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
DisplejAMOLED, 6,79" (2 640 × 1 200 px)
Fotoaparát108 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 6 Gen 4, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor7 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostleden 2026, ?
gsmarena.com
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Frank McIntosh
Frank McIntosh
Naposledy upraveno: 12:02
baterka 7500mAh to je něco pro mě 🙂 a klidně i se ,,starým'' androidem 😃 jen to nesmí mít zahnutý displej 😕
Odpovědět
Jan Kasik
Jan Kasik
v lednu 2026?
Android 15 ?
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Že by náhrada za Honor Power?
Odpovědět
Frank McIntosh
Frank McIntosh
jenom mě ještě zajímá jestli má AOD, v zahraničních recenzích jej nezmiňují
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze