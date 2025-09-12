Nejlevnější stylovka od Honoru přichází. Magic8 Lite ohromí svou baterií

Do poctivé střední třídy míří novinka Magic8 Lite od Honoru. Jak její název naznačuje, snaží se být přidružena k vlajkovým kouskům, ale vězte, že jde o cenově výrazně dostupnější telefon, který však dokáže zaujmout. Jde třeba o design, který je stylový, nebo zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP66, IP68 a IP69K.
Nasazen je velký 6,79" OLED displej s jemným rozlišením a vysokým jasem až 6 000 nitů. Výkon obstarává procesor Snapdragon 6 Gen 1 s 8GB operační pamětí. Úložiště poskytne opravdu velkorysých 512 GB, případně v základu 256 GB. V tuto chvíli je telefon osazen operačním systémem Android 15 a nadstavbou MagicOS 9. Honor tak bohužel potvrzuje, že aktuálnost softwaru je u něj druhořadá, neboť Android 16 byl vydán už před půl rokem.
V kruhovém modulu jsou jen dva fotoaparáty. Hlavní snímač se 108 megapixely má optickou stabilizaci obrazu, avšak doplňuje jej opakovaně pouze 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Záznam videa je hlavním snímačem umožněn ve 4K rozlišení. Na čelní straně je pak v průstřelu 16megapixelová kamerka.
Velkým lákadlem bude jednoznačně křemíko-uhlíková baterie s nadprůměrnou kapacitou 7 500 mAh a podporou 66W drátového nabíjení. Doufejme, že se tato verze dostane případně i na český trh. Honor je totiž bohužel známý tím, že často do Evropy přináší modely s menšími bateriemi.
Jak informuje server GSMarena (viz gsmarena.com), Honor prozatím nezveřejnil cenu, avšak dostupnost v Evropě je plánována již na leden 2026.
Technické parametry Honor Magic8 LiteKompletní specifikace
|Konstrukce
|161,9 × 76,1 × 7,8 mm, 189 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
|Displej
|AMOLED, 6,79" (2 640 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|7 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|leden 2026, ?
Android 15 ?
