Skutečně rychlé nabíjení ničí baterie? Tento komplexní test dává odpověď

Je to otázka, o které se vedou věčné spory: není komfort daný rychlejším nabíjením baterie vykoupen tím, že zkracujeme její životnost? Má nějaký smysl rychlé nabíjení vypínat, pokud ho zrovna nepotřebujeme? Autoři YouTubového kanálu HTX Studio se to rozhodli otestovat, a to do důkladně. Série tří testů trvala 2 roky a bylo do nich zapojeno 40 telefonů. Testy zahrnovaly srovnání rychlého a pomalého nabíjení a také nabíjení telefonů pouze na 80 %, což je další hodně diskutovaný fakt ohledně dlouhodobé životnosti baterie.
Zjištění si můžete podrobně poslechnout v jejich videu, ale dá se shrnout do jedné věty: „nabíjejte, jak je třeba“. Podle výsledků testů to vypadá, že u telefonů s Androidem používajících 120W nabíjení byl na konci tohoto 500cyklového testu zaznamenán v průměru pouze 0,3% rozdíl ve stavu baterie ve srovnání s 18W nabíjením. Jinými slovy, je mnohem pohodlnější telefon rychle nabít, než se starat o zlomek procenta ztráty stavu baterie v průběhu času.
Druhá série testů měla za cíl prokázat, zda udržování telefonu v rozmezí 30–80 % může v průběhu času zachovat lepší zdraví baterie. Výsledky ukázaly 2,5% rozdíl ve stavu baterie mezi telefony, které byly pravidelně nabíjeny na 100 % a vybíjeny na 0 %, ve srovnání s telefony udržovanými v rozmezí 30–80 %. To už je větší rozdíl, ale opět lze říci, že připravit se kvůli tak malému rozdílu o polovinu kapacity baterie nedává moc smysl.
Od začátku se připravit o 50% kapacity, abych po 2 letech nepřišel o 2,5%.
Každopádně já to neřeším. Baterka určitě vydrží 4 roky a já zařízení dávám dříve na protiúčet. Takže doma nabíjím přes noc (tudíž stará pomalá nabíječka) a v práci mám 33W nabíječku pro rychlejší nabití.
EDIT: kdyby to pro někoho bylo dobrý. Mám sluchátka Samsung Buds FE. Po roce a půl vydrží dvě třetiny původního času. Před měsícem mi levé sluchátko začalo přehrávat zvuk méně hlasitě a tak jsem měl vždy dojem mono zvuku. Zkusil jsem reklamovat. Reklamace vyřízená opravou. Vše funguje, ale nevím co myslí tou opravou. Mám původní nabíjecí krabičku, ale sluchátka mám vyměněné. A nic není dokonalé, používal jsem nástavec bez ploutvičky, ale produkt mi vrátili s nástavcem s ploutvičkou a v papírové krabičce mám druhý nástavec s ploutvičkou. Nástavec bez ploutvičky už nemám. Co už. Řešit se mi to nechce.
Načíst všechny komentářePřidat názor