Honor již pracuje na dalším modelu Power s až neuvěřitelnou kapacitou baterie

Ioannis Papadopoulos
2
Honor již pracuje na dalším modelu Power s až neuvěřitelnou kapacitou baterie
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Čínský výrobce má několikaleté know-how v oblasti křemíkových baterií
  • Právě tato technologie by mohla umožnit nasazení obří baterie do stále civilně vypadajícího smartphonu

Přestože velikost baterie není vše, při výběru nového smartphonu hraje důležitou roli, neboť se navzdory odlišnostem v optimalizaci systému u různých výrobců (a tedy i výdrži zařízení) přímo podílí na tom, jak komfortní bude daný telefon používat. Každý staromilec přitom s láskou vzpomíná na doby hloupých smartphonů typu Nokia 3310, které sice mnoho neuměly, zato je však stačilo nabíjet třeba jen jednou za týden. A v tomto duchu možná vznikla i modelová řada Power od Honoru.

První Honor Power byl uveden v dubnu letošního roku, avšak čínský výrobce má aktuálně již pracovat na další generaci, která bude logicky ještě lepší. Zatímco Honor Power nabídl jen 8 000mAh baterii a Redmi podle všeho pracuje na zařízení s obdobně velkou baterií, Honor Power 2 má oslnit kapacitou 10 000 mAh. Zřejmě nejzásadnější otázkou v tomto ohledu je, jak velký, respektive tlustý a těžký, takový telefon bude. Ovšem právě Honor má již několikaleté know-how v oblasti křemíkových baterií s vyšší energetickou hustotou, pomocí nichž by se mohlo podařit docílit civilního vzhledu a hmotnosti zařízení navzdory zmiňované kapacitě baterie.

Skrze sociální síť Weibo (viz weibo.cn) nyní unikla také další informace o chystaném modelu Honor Power 2, konkrétně o použitém čipsetu. Výrobce zde má nasadit Dimensity 8500 od MediaTeku, který telefon zařadí do střední třídy. Ačkoli další parametry prozatím zůstávají s otazníkem, uveďme, že původní Honor Power disponoval rovněž 6,78palcovou obrazovkou typu AMOLED s jasem až 4 000 nitů, 50Mpx primárním fotoaparátem a podporou 66W nabíjení.

weibo.cn,
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Tak pokud bude výdrž mizerná pořád tak zbytečnost.
Odpovědět
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Škoda že u nás nebude. Pro mámu by byl dobrý.
Odpovědět

