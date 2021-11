BlackBerry definitivně končí

Fotografie: Ondřej Zástěra, mobilenet.cz

Telefony BlackBerry sice nikdy nedosáhly masového úspěchu, ale značka se poměrně snadno dostala do masového povědomí. A to hlavně díky tomu, že se nebála jít svou vlastní cestou, což bylo poznat například na designu, který symbolizuje charakteristická hardwarová klávesnice. Zaměření na příliš úzký segment trhu se však firmě stalo osudné, a tak po finančních problémech a několika změnách vlastníků skončila pod čínským TCL. Ani tomu se nepodařilo značku smysluplně využít, a tak se v létě 2020 rozhodlo o jejím ukončení.

Podmínky tehdy slibovaly ještě dvouletou podporu, což firma víceméně dodržela. Nebude však končit až v létě, ale už 4. ledna, jak BlackBerry oznamuje na svém webu. Netýká se to pouze zastavení posílání aktualizací pro operační systém, ale také konec navazujících služeb. Na začátku příštího roku tak přestane fungovat například BB Messenger nebo e-mailové účty na doménách myblackberry.com či blackberry.com.

Fungovat i nadále naopak budou korporátní služby týkající se bezpečnosti, jako je BlackBerry Password Keeper, BBM for Enterprise, BBM Enterprise for Individual Use a BlackBerry Protect. Definitivní konec značky však hlavně bere naděje, že by snad management TCL během přechodného období přehodnotil svoje zájmy, nebo že by situaci řešila další změna majitele. Samozřejmě není vyloučeno, že značku může v budoucnu někdo „restartovat“, s původními „ostružinami“ však budou mít takové telefony jen pramálo společného.