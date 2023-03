Porovnejte, jak fotí vlajkové telefony Samsung představené během posledních 5 let

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Během uplynulých pěti let jsme byli ve světě technologií svědky překotného vývoje, který se zákonitě promítl i do oblasti fotovýbavy. Kromě honby za co nejvyšším rozlišením (momentálně najdeme 200Mpx snímače dokonce i v cenově dostupnějších modelech) či hrátkami s proměnlivou clonou se výrobci zaměřili na nasazování co největších fotosnímačů (například typu 1"), vylepšené optické stabilizace či soustavy čoček, která má za úkol zredukovat nechtěné světelné jevy. V neposlední řadě se se na výsledné fotografii podílí velkou měrou rovněž obrazová jednotka (tzv. ISP jednotka), která je obvykle spjatá s použitým čipsetem, či software v podobě učících se algoritmů a umělé inteligence.

Když se nám proto naskytla příležitost porovnat vlajkové modely Samsung představené v průběhu posledních let, neváhali jsme a připravili menší ukázku toho, k jakému vývoji u nich z hlediska kvality výsledných fotografií došlo. Vzhledem k rozlišené fotovýbavě (například Galaxy S9+ z roku 2018 nedisponoval ultraširokoúhlým objektivem) jsme u všech smartphonů vyzkoušeli všechny snímače na zadní straně. Ty se dříve přepínaly pomocí ikonky se stromečky, dnes je Samsung označuje číslem určujícím úroveň přiblížení (či oddálení).

Vzorové fotografie z šesti vlajkových lodí obsahují denní i noční snímky, které byly vždy foceny v automatickém režimu bez manuální úpravy expozice či jiných parametrů. Níže si můžete snímky prohlédnout a do komentářů nám napsat, jak technologický vývoj u vlajkových telefonů Samsung řady Galaxy S hodnotíte.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S9+ 64 GB Rozměry 158,1 × 73,8 × 8,5 mm , 189 g Displej Super AMOLED, 6,2" (2 960 × 1 440 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Exynos 9 Octa (9810) , 4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 64 GB , microSDXC Akumulátor 3 500 mAh , doba nabíjení: 1:39 hodin

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S10+ 1 TB Rozměry 157,6 × 74,1 × 7,8 mm , 175 g Displej Super AMOLED, 6,4" (3 040 × 1 440 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Exynos 9 Octa (9820) , 2×2,73 GHz + 2×2,31 GHz + 4×1,95 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 000 GB , microSDXC Akumulátor 4 100 mAh

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512 GB + 16 GB Rozměry 167 × 76 × 8,8 mm , 221 g Displej AMOLED, 6,9" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 990 , 2×2,73 GHz + 2×2,6 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S21 Ultra 512+16 GB Rozměry 165,1 × 75,6 × 8,9 mm , 228 g Displej AMOLED, 6,8" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2100 , 1×2,9 GHz + 3×2,8 GHz + 4×2,3 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S22 Ultra 512+12 GB Rozměry 163,3 × 77,9 × 8,9 mm , 229 g Displej AMOLED, 6,8" (3 080 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Kč 32 990 Kč