Fotoduel Apple iPhone 14 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra. Která vlajka fotí lépe?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

iPhone 14 Pro je stejně jako Samsung Galaxy S23 Ultra považován za jeden z nejlepších fotomobilů současnosti, a proto jsme se rozhodli tyto dvě vlajkové lodě porovnat a zaměřit se na to, jak fotí v různých světelných podmínkách. Oba smartphony jsou na trhu navíc již několik měsíců, tudíž by měly snímky více vypovídat o kvalitách jednotlivých fotomobilů, neboť měl výrobce dostatek času na to fotoaparáty odladit (zejména pak v případě iPhonu).

Za zapůjčení iPhonu 14 Pro děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, která nabízí novinky, díky své službě Koupíš, Prodáš, Prodáš, Splácíš, za ceny již od 98 Kč za měsíc.

Samsung Galaxy S23 Ultra

200Mpx snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 10Mpx teleobjektiv (3×) 10Mpx teleobjektiv (10×) 12Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/2.4 f/4.9 f/2.2 Velikost senzoru 1/1.3" 1/2.55" 1/3.52" 1/3.52" ?" Ohnisko 24mm 13mm 70mm 230mm 26mm Velikost pixelů 0,6 µm 1,4 µm 1,12 µm 1,12 µm ? µm Typ stabilizace optická stabilizace optická stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření vícesměrové PDAF, Laser AF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF

Apple iPhone 14 Pro

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.78 f/2.2 f/2.8 f/1.9 Velikost snímače 1/1,28" 1/2,55" 1/3,5" 1/3,6" Velikost pixelů 1,22 µm 1,4 µm ? µm ? µm Ohnisková délka 24 mm 13 mm 77 mm 23 mm Stabilizace optická bez stabilizace optická optická Rozsah objektivu ?° 120° ?° ?° Ostření Dual Pixel PDAF PDAF PDAF PDAF

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Samsungu Galaxy S23 Ultra, druhý Apple iPhonu 14 Pro (posuvník umístěn vlevo). Porovnat můžete snímky z hlavního snímače, ultraširokoúhlého objektivu, trojnásobného teleobjektivu, 10násobný zoom, portrétní režim i selfie kamerku.

Veškeré snímky byly vyfoceny na automatiku bez dodatečných úprav. K přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy.