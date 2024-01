Porovnali jsme kvalitu 10× zoomu Galaxy S23 Ultra a Galaxy S24 Ultra

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

S nástupem Galaxy S24 Ultra jsme se dočkali také poměrně výrazné změny teleobjektivu, jenž dříve býval 10× a nyní má „jen“ 5× přiblížení. V souvislosti s tím je pochopitelně nutné brát v potaz také kompletní změnu senzoru, který je fyzicky větší, má vyšší 50Mpx rozlišení (tj. 5× více oproti zmíněnému 10× teleobjektivu), ale také nabídne výrazně lepší clonu f/3.4 oproti f/4.9. S dopomocí chytrých algoritmů (Samsung letos představil celý soubor nových funkcí označovaný jako Galaxy AI, který se podívá i na starší modely) pak výrobce slibuje výrazně lepší kvalitu 5× přiblížení (logicky), ale také přinejmenším stejnou či ještě vyšší kvalitu 10× zoomu. O tom, jaká je skutečnost, se nyní můžete přesvědčit sami z přiložených ukázek.

Ukázka 10× zoomu

Ačkoliv je podle nás změna teleobjektivu z 10× na 5× správnou volbou, neboť je menší ohnisková vzdálenost více praktická z hlediska každodenního využití (ať už, co se týče úrovně přiblížení či schopnosti pořizovat velmi pěkné portréty), najdou se i kritici tohoto řešení, kteří evidentně nedají na 10× teleobjektiv dopustit. Právě ty by mohly přesvědčit přiložené snímky, které byly pořízeny v různých světelných podmínkách. Za nás máme jasno v tom, kdo z tohoto menšího duelu odchází jako vítěz, o vaše názory se můžete podělit v komentářích pod článkem. Pro úplnost dodejme, že Galaxy S24 Ultra doposud ještě ani neobdržel velký update, který by měl fotoaparáty vylepšit, výsledky v budoucnu by tak mohly být ještě zajímavější.

Ukázka 100× zoomu (bonus)

Jako bonus a menší zajímavost jsme si pro vás přichystali rovněž srovnání 100× přiblížení, což je maximální hodnota zoomu u Galaxy S23 Ultra i Galaxy S24 Ultra. Ačkoliv 100× zoom zpravidla již nebývá použitelný, můžeme si i zde všimnout menších rozdílů ve výsledné kvalitě.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB Rozměry 162,3 × 79 × 8,6 mm , 232 g Displej AMOLED, 6,8" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy , + ?×2,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh