Poptávka vzrostla po noteboocích a herních konzolích, telefony chceme od Samsungu

Fotografie: pixabay.com

Oslovili jsme přední tuzemské obchodníky s dotazy na aktuální prodeje a výsledek je zřejmý: koronavirová krize udělala z tuzemských domácností kanceláře a herní doupata. Poptávka všeobecně roste po noteboocích i klasických PC sestavách a také herních konzolí. Zvýšený zájem obchodníci evidují u televizorů, a to i nad rámec běžného zájmu v době, kdy se přechází na zcela nový digitální standard DVB-T2.

Alza

Začít můžeme s Alzou, která je na tuzemském trhu jedničkou. „Změny v nákupních zvyklostech jsou znatelné, vytížení e-shopu a našich provozů můžeme přirovnat k hlavní sezóně (listopad, prosinec). Na vzniklou situaci se snažíme pružně reagovat, průběžně posilujeme personál a neustále doplňujeme skladovou zásobu. Mezi nejžádanější patří vybavení pro práci z domova – prodeje notebooků a monitorů stouply meziročně o více než 100 %, tiskáren, počítačových komponent a příslušenství o více než 60 %, kancelářských potřeb o 78 %. Celý segment Alza pro firmy vyskočil o 66 %“, vysvětluje tisková mluvčí Alza.cz, Patricie Šedivá.

Významný nárůst firma zaznamenala i v oblasti trávení volného času. Zákazníci ve větší míře pořizují nejrůznější sportovní vybavení, kde je evidován nárůst o více než 200 % (nejvíce elektrokola, koloběžky, běžecké pásy, cyklistické trenažéry), nebo papírové a elektronické knihy (+95 %). Hry a herní konzole, stavebnice a deskové hry narostly více než trojnásobně. Zajímavě pak narostly prodeje šicích strojů +301 %, čističky vzduchu, domácí pekárny a mrazáky pak vykázaly shodně nárůsty více než 700 %.

„Průměrná hodnota objednávky zůstala vesměs stejná: pro naše splátkové služby i službu Třetinku. Zákazníci i nadále řeší své potřeby, byť třeba sortiment se poupravil s ohledem na rozšířenou práci z domova. Ocení tedy možnost rozložit si splácení od 3 až do 48 měsíců“, doplňuje odpovědi Jiří Ponrt, finanční ředitel Alza.cz.

Rovněž nás zajímalo, jak je to s bonitou uživatelů, kteří využívají například splátkový program Třetinka, jenž umožní rozdělit nákupy na tři bezúročné splátky. Zde je ovšem brzy na to dělat nějaké závěry. Alza však bude k zákazníkům, kteří nebudou schopni své závazky včas splatit, přistupovat stejně jako doposud. Pokud nastane problém, prodejce se s klientem spojí a domluví vrácení zboží.

Alza se nijak netají ani nejprodávanějším zbožím v segmentu IT a mobilních telefonů. V případě IT je největší poptávka po noteboocích od Applu, Aceru, Lenova a HP. Alza umožňuje i krátkodobý pronájem, a to právě v souvislosti s koronavirovou krizí a přechodu mnoha zaměstnanců na styl home-office. Mezi nejprodávanější telefony spadají výrobky od Samsungu a Xiaomi, což je trend, na kterém se současná situace příliš nepodepsala.

CZC

Na podobné otázky jsme se ptali i v CZC. „Prodeje nejvíce rostou v segmentu notebooků a počítačů, zejména se to týká kancelářských zařízení. V některých dnech jsme registrovali meziroční růst prodejů notebooků až o 150 %, u tiskáren o 80 %. Kromě toho si výborně vedou také herní periferie, televize a příslušenství. Za notebooky se jmenovitě jedná o HP, Dell a Lenovo, v případě mobilních telefonů se nejlépe prodávají značky Xiaomi a Samsung“, otevírá Tomáš Pilský, obchodní ředitel CZC.cz.

V souvislosti s absencí Google služeb v případě nových produktů Huawei jsme se zeptali i na prodeje těchto zařízení: „o telefony Huawei bez Google služeb jsme zaznamenali velmi nízký zájem, zákazníci nadále preferují telefony s GMS službami“, doplňuje Pilský.

Průměrná hodnota jedné objednávky vzrostla u CZC o jednu třetinu, zvyšující se zájem o úvěry na elektroniku ani nějaké větší problémy s provedením plateb ze strany zákazníků společnost neevidovala, ale na konečné závěry je stále ještě brzy.

T.S. Bohemia

Vyzpovídali jsme i zodpovědné osoby v T.S. Bohemia. „Vzhledem k tomu, že Česko přechází na nový digitální standard TV vysílání, tak velice žádanou kategorií jsou televize a veškerá satelitní technika, která je v tomto období ještě umocněna částečnou karanténou. Neskutečně vzrostla poptávka po šicích strojích, které jsme museli pro velký zájem dokonce skrýt z nabídky, protože není v našich silách vykrýt všechny poptávky. Zaznamenali jsme také velký nárůst prodeje notebooků, zejména pro studijní a pracovní použití. V neposlední řadě vzrostla poptávka po teploměrech a čističkách vzduchu. U mobilních telefonů patří mezi nejoblíbenější značky Samsung a Xiaomi, u notebooků pak Lenovo a HP, mezi tablety je jasnou jedničkou Lenovo“, vysvětluje Lukáš Valouch, marketingový manažer společnosti.

I v T.S. Bohemia jsme se dotazovali na zájem o produkty Huawei bez Google služeb: „Huawei bohužel výrazně zaostává za svou konkurencí i svými vlastními čísly z loňských let. Lidé se bojí, že bez Google služeb nebudou moci využít potenciálu chytrého telefonu, jak jsou zvyklí do teď. Huawei se sice snaží dělat různá opatření nebo vytváří cenově zajímavé nabídky, přesto však lidé přecházejí spíše k jejich konkurenci, nechtějí riskovat ztrátu oblíbených aplikací a funkcí“, doplňuje Valouch.

T.S. Bohemia se prodeje snaží podpořit dopravou zdarma, a to u objednávek od 300 Kč a možnosti vrátit zboží bez udání důvodu do 30 dnů, namísto standardní doby 14 dnů.

Jak jsou na tom další?

Krátké vyjádření se nám podařilo získat i ze společnosti Datart. „V posledních týdnech vzrostly v segmentu IT prodeje herních konzolí, notebooků, smartphonů a tabletů. Poptávka po noteboocích je v těchto dnech více než dvojnásobná, zájem o herní konzole se zvýšil sedminásobně. Oproti tomu došlo v průběhu března k mírnému poklesu prodejů nositelné elektroniky. Největší poptávka je po noteboocích značky HP, mezi nejprodávanější smartphony patří Apple, Samsung a Xiaomi“, uvádí Kočicová Eva, tisková mluvčí Datartu.

Co říci závěrem? Konoravirová krize se dotkla všech. Nárůst prodejů z oblasti IT je pochopitelný a je příjemné vidět, že i přes náročnou dobu jsme schopni rychlých změn. Jak jste na tom vy? Měli jste kancelář doma již před krizí, nebo jste ji museli vybudovat?