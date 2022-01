Trh s počítači zaznamenal loni značný růst, okolnostem navzdory

Fotografie: Austin Distel, unsplash.com

Posledních pár let před pandemií se prodejní výsledky osobního počítačů držely v lepším případě kolem nuly (co se meziročního srovnání týče), některé firmy nebo segmenty hlásily i prudké propady. Analytici to přičítali stále rostoucí oblibě chytrých telefonů a tabletů, které v mnohých případech dokážou PC nahradit. Pak ale pandemie koronaviru zamíchala kartami a poslala mnoho lidí na home office a děti na dálkové vzdělávání.

Podobná situace panovala během celého roku 2021, což bylo pro mnohé k impulsem k nákupu standardního PC, ať už stolního nebo notebooku. Podle analýzy společnosti Gartner to znamená 340 milionů prodaných počítačů, což je 10% nárůst oproti roku 2020, kdy se nepříznivý vývoj otočil. Čelu žebříčků vévodí známá jména. První je Lenovo s čtvrtinovým podílem, druhé HP má pětinu trhu. Třetí je Dell s 17% podílem, Apple čtvrtý s 8 %. Tento výrobce ale zaznamenal největší meziroční nárůst, skoro o čtvrtinu.

Analytici předpokládají, že by podobný trend mohl pokračovat i v letošním roce. Pandemie ještě není u konce a dalším impulsem pro obměnu hardwaru může být uvedení systému Windows 11 a jeho hardwarové nároky. Překvapit pak mohou výrobky Applu, který investoval nemalé prostředky do vlastních čipů.