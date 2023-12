Mor jménem „In-App Purchase“. Jak dopředu spolehlivě rozpoznat placené aplikace?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Pamatuji si dobu, ovšem již pár let zpět, kdy jste placené aplikace v Obchodě Play a App Store poznali hned. Zkrátka jste za aplikaci buď rovnou zaplatili, nebo byla k dispozici zdarma, ale třeba s reklamami. Trend posledních let je odlišný, až na výjimky většinu aplikací stáhnete zdarma, ale jen v omezeném režimu, kdy většina funkcí buď není zpřístupněna, nebo (třeba v případě aplikací na úpravu fotografií) s obrovským vodoznakem.

Pokud chcete plnou funkčnost, musíte si aplikaci zaplatit. A to buď jednorázově, nebo za předplatné. To může být denní (!!!), týdenní (!!!), v běžnějších modelech pak měsíční, čtvrtletní, nebo třeba roční. Když máte štěstí, dostanete třeba tři dny na vyzkoušení zdarma, v rámci kterých můžete předplatné zrušit.

Mor jménem „Nákupy v aplikaci“

Ano, tyto aplikace obsahují „In-App Purchase“, tedy platby zakomponované v rámci samotné aplikace. Vývojáři na tento model sází čím dál tím více, není výjimkou, že některé aplikace nelze jednorázově zakoupit, ale musíte si je pronajímat, a to třeba měsíčně. Náklady za takové aplikace se mohou přitom vyšplhat až na několik tisíc korun ročně. Pokud za to aplikace stojí, proč ne, ale co když zkrátka nechcete aplikaci, která nabízí placené funkce? Naštěstí to lze poznat vcelku rychle.

Jak takové aplikace identifikovat v App Store?

Začneme s iPhonem (případně MacBookem), tedy s obchodem App Store. Pokud chceme například na aplikaci pro vyčištění duplicit kontaktů (i když už víte, že takovou aplikaci nepotřebujete a duplicity můžete smazat jednoduše zdarma), zadáme do vyhledávacího pole „Contacts cleaner“. Jako první v tomto případě „vyskočila“ sponzorovaná aplikace Cardhop Contacts, na druhém místě Duplicate Contacts Cleanup App.

Pod tlačítkem „Získat“ si můžete povšimnout, že jde vidět malým písmenem zmínka „Nákupy v aplikaci“. Pokud se podíváme na prvních 10 výsledků, u 8 z 10 výsledků jsou „Nákupy v aplikaci“, jedna je placená, ta poslední zdarma (nenabízí „Nákupy v aplikaci“, ani ji vývojář nechce zaplatit). Z tohoto ukázkového příkladu plyne, že jedna z deseti aplikací slibuje to, co požadujeme, navíc zdarma a bez nákupů v aplikaci. Zřejmě vás nepřekvapí, že aplikace vypadá z estetického hlediska velmi nepěkně, navíc je „prošpikovaná“ reklamami, které nelze přeskočit.

Chcete aplikaci zdarma? Bude vypadat zhruba takto, ovšem bude plná reklamy

A co sponzorovaná aplikace Cardhop Contacts, která se nacházela na prvním místě ve vyhledávání? Tato aplikace má už ze screenshotů velice elegantní prostředí, tak jsme se rozhodli vyzkoušet ji také. Po otevření požádala o přístup ke kontaktům (což je pochopitelné, když chceme mazat duplicity), následně požádala o přihlášení se k účtu (Google/Apple ID) a poté nám vygenerovala unikátní klíč. Vše ve velice elegantním „kabátku“. Následně přišla „ledová sprcha“, kdy jsme se dozvěděli, že pro zpřístupnění všech funkcí musíme uhradit 1 490 Kč za ročně, případně 199 Kč měsíčně. Na druhou stranu, získáte 14 dnů na vyzkoušení. Pokud byste tuto možnost odmítli, což můžete, aplikace bude fungovat v omezeném režimu.

My jsme si nakonec vybrali roční předplatné se 14 dny zkušebního období. Následně jsme aplikaci vyzkoušeli a pomocí našeho návodu předplatné zrušili. Možná vás zaujme, že v tento moment je vývojář ochoten „zlevnit“ a nabídne vám, že pokud předplatné nezrušíte, zaplatíte méně. Neplatí to ve všech případech, ale někdy se povede. Jde o takový on-line styl retenčních nabídek – kdo řádně a bez debat platí, slevu nedostane, pokud se rozhodnete odejít, dostanete slevu „vám na míru ušitou“.

Jak takové aplikace identifikovat v Obchodě Play?

Máte Android? Identifikace takových aplikací je trochu náročnější než v případě App Store. Opět si vyzkoušíme vyhledat aplikaci „Contacts cleaner“, ovšem tentokrát v Obchodě Play. Na prvním místě se zobrazí sponzorovaná aplikace, v našem případě CCleaner – Čistič telefonu, kde se pod tlačítkem „Instalovat“ malým písmem dozvíme, že aplikace obsahuje „Nákupy v aplikaci“. Kromě toho se dozvíme, že aplikace „Obsahuje reklamy“. Další aplikace ve výčtu jsou již tajemnější, a proto, abyste se dozvěděli, že jde o aplikaci s ukrytými nákupy, musíte rozkliknout její medailonek. Z prvních 10 aplikací obsahovalo nákupy 7 z nich, jedna byla zdarma bez reklam, dvě zdarma s reklamami.

Nutno podotknout, že aplikace v rámci Obchodu Play jsou obecně levnější a častěji narazíte na ty, které vyžadují jen jednorázovou platbu. Jinak řečeno, většina aplikací pro iOS vyžaduje předplatné, většina aplikací pro Android jednorázovou úhradu, případně nabízí levnější ceny za předplatné, a to téměř ve 100 % případů. Téměř vždy však musíte u aplikací zdarma počítat s reklamami, v tomto se obě platformy nijak neliší.