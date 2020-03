Chytrá asistentka Siri vám nově pomůže zjistit, jestli máte koronavirus

Podle informací agentury CNBC má virtuální asistentka Siri uživatelům nově nabídnout základní poradenství ohledně koronaviru. Informace Siri čerpá přímo od americké vládní agentury Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a uživateli dokáže položit řadu otázek, pomocí kterých lze snáz identifikovat případné riziko nákazy virem COVID-19.

Apple released a COVID-19 symptom triage tool within Siri. Ask “how do I know if I have coronavirus?” and it’ll walk you through a CDC-approved flow.



This is what voice assistants should be for.