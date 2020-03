Operátoři přišli s originálním způsobem, jak vyzvat uživatele, aby zůstali doma

Majitelé iPhonů v několika zemích po celém světě zaregistrovali nápis „zůstaňte doma“, který se začal objevovat vedle ukazatele intenzity signálu (na místě, kde běžně najdeme název mobilního operátora).

Mobile phone operators in Germany show a #stayhome message when users switch off WiFi #coronavirus



ht Jannis Korner pic.twitter.com/IR197yCmvw