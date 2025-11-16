Podívejte se, jak to sluší tenké Motorole Edge 70 v uhrančivé „Bronze Green“

Jedním z aktuálních trendů u moderních smartphonů je důraz kladený na co nejmenší tloušťku telefonu. Logicky tak ani Motorola neotálela a uvedla svého ultratenkého zástupce s označením Edge 70. Novinka se svou tloušťkou 6 milimetrů sice neporazí konkurenty, jako jsou iPhone Air (5,6 mm) ani Galaxy S25 Edge (5,8 mm), avšak pocitově se o zásadní rozdíl nejedná. Navíc zde máme stále čest s velmi tenkým zařízením, které mnohé překvapí nejen tloušťkou, ale také hmotností, kde Edge 70 naopak exceluje. Oproti iPhonu Air (165 gramů) i Galaxy S25 Edge (163 gramů) se novince povedlo udržet se těsně pod 160 gramy s hmotností 159 gramů. Stejně jako u tloušťky, ani v tomto případě nejde o propastný rozdíl. Nicméně, prvenství v kategorii hmotnosti telefonu odepřít nelze.
Kromě toho, že je Edge 70 krásně tenký a lehký, Motorola podle nás navíc vytvořila velmi elegantní design prostý výrazně vystupujících fotoaparátů. Samozřejmostí je hliníkový rámeček i ochrana dle IP68 a IP69, ale dokonce také splnění vojenského standardu MIL-STD-810H. Edge 70 by tak neměly vyvést z míry ani extrémní teploty, vibrace či jiné náročné podmínky.
Samotnou kapitolou je pak také zelené barevné provedení Bronze Green, kdy novinka těží z dlouholetého partnerství s Pantone, které ve světě barev udává trendy. Zelené provedení působí skutečně parádně a bronzové akcenty (opět se zeleným nádechem) odstín zad a rámečků krásně doplňují. Záda jsou navíc vroubkovaná, což napomáhá jistému úchopu. V balení na uživatele čeká průhledné ochranné pouzdro a USB-C/USB-C kabel.
Čelní stranu vyplňuje 6,7" obrazovka s tenkými rámečky a maximálním jasem až 4 500 nitů, oproti iPhonu Air či Edge S25 je však nutné počítat s nasazením méně odolného skla. Jedná se o Corning Gorilla Glass 7i, které najdeme i u výrazně levnějších modelů, čtečka otisků prstů je pak optického typu. Kde naopak novinka vyniká, je kapacita baterie 4 800 mAh, přičemž neschází ani podpora 68W drátového nabíjení a 15W bezdrátová alternativa. Kapacita baterie je tedy oproti dvojici zmíněných tenkých smartphonů větší a v kombinaci s čipsetem Snapdragon 7 Gen 4 by měla zajistit i velmi solidní výdrž na nabití, o čemž se přesvědčíme v rámci testování. Již brzy se můžete těšit také na fotočlánek a klasickou recenzi.
Motorola Edge 70
|Rozměry
|159,9 × 74 × 6 mm, 159 g
|Displej
|AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 800 mAh
Vážně škoda, protože po design je špičkový. Tedy mě se kurewsky líbí.
Načíst všechny komentářePřidat názor