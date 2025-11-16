mobilenet.cz na sociálních sítích

Podívejte se, jak to sluší tenké Motorole Edge 70 v uhrančivé „Bronze Green“

První dojmy
Ioannis Papadopoulos
13
Podívejte se, jak to sluší tenké Motorole Edge 70 v uhrančivé „Bronze Green"
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nová Motorola je z tria iPhone Air, S25 Edge a Edge 70 nejširší, ale také nejlehčí
  • V zeleném provedení působí velmi elegantně, v balení neschází průhledné pouzdro
Motorola Edge 70
Jedním z aktuálních trendů u moderních smartphonů je důraz kladený na co nejmenší tloušťku telefonu. Logicky tak ani Motorola neotálela a uvedla svého ultratenkého zástupce s označením Edge 70. Novinka se svou tloušťkou 6 milimetrů sice neporazí konkurenty, jako jsou iPhone Air (5,6 mm) ani Galaxy S25 Edge (5,8 mm), avšak pocitově se o zásadní rozdíl nejedná. Navíc zde máme stále čest s velmi tenkým zařízením, které mnohé překvapí nejen tloušťkou, ale také hmotností, kde Edge 70 naopak exceluje. Oproti iPhonu Air (165 gramů) i Galaxy S25 Edge (163 gramů) se novince povedlo udržet se těsně pod 160 gramy s hmotností 159 gramů. Stejně jako u tloušťky, ani v tomto případě nejde o propastný rozdíl. Nicméně, prvenství v kategorii hmotnosti telefonu odepřít nelze.

Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Kromě toho, že je Edge 70 krásně tenký a lehký, Motorola podle nás navíc vytvořila velmi elegantní design prostý výrazně vystupujících fotoaparátů. Samozřejmostí je hliníkový rámeček i ochrana dle IP68 a IP69, ale dokonce také splnění vojenského standardu MIL-STD-810H. Edge 70 by tak neměly vyvést z míry ani extrémní teploty, vibrace či jiné náročné podmínky.

Samotnou kapitolou je pak také zelené barevné provedení Bronze Green, kdy novinka těží z dlouholetého partnerství s Pantone, které ve světě barev udává trendy. Zelené provedení působí skutečně parádně a bronzové akcenty (opět se zeleným nádechem) odstín zad a rámečků krásně doplňují. Záda jsou navíc vroubkovaná, což napomáhá jistému úchopu. V balení na uživatele čeká průhledné ochranné pouzdro a USB-C/USB-C kabel.

Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Čelní stranu vyplňuje 6,7" obrazovka s tenkými rámečky a maximálním jasem až 4 500 nitů, oproti iPhonu Air či Edge S25 je však nutné počítat s nasazením méně odolného skla. Jedná se o Corning Gorilla Glass 7i, které najdeme i u výrazně levnějších modelů, čtečka otisků prstů je pak optického typu. Kde naopak novinka vyniká, je kapacita baterie 4 800 mAh, přičemž neschází ani podpora 68W drátového nabíjení a 15W bezdrátová alternativa. Kapacita baterie je tedy oproti dvojici zmíněných tenkých smartphonů větší a v kombinaci s čipsetem Snapdragon 7 Gen 4 by měla zajistit i velmi solidní výdrž na nabití, o čemž se přesvědčíme v rámci testování. Již brzy se můžete těšit také na fotočlánek a klasickou recenzi.

Motorola Edge 70

Rozměry159,9 × 74 × 6 mm, 159 g
DisplejAMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor4 800 mAh
,
Diskuze ke článku
Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
Ta cena je prepal a omyl ako celá Motorola ľutujem ľudí čo si to reálne kúpia kvôli tým "darčekom", zabúdajú nato ze si tie darčeky vlastne zaplatia a reálna hodnota telefónu je 300e 😀 lidičky kupujte honem než to zdraží teda zlevní pardon 😀
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Naposledy upraveno: 15:10
Škoda toho chipsetu. Kdyby tam byl mediatek 9400/9500 byla by to jiná káva. To by ta cena s dárky dávala větší smysl. Cena klesna až za rok a to už bude zase pryč polovina podpory. Marný, je to marný.

Vážně škoda, protože po design je špičkový. Tedy mě se kurewsky líbí.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
David Jurecka
David Jurecka
Koupí to blázen když Edge 60 Pro ve verzi 8/256 stojí 8k a po všech stránkách lepší telefon někomu může vadit teda zahnutý displej . A ty dárky reálná cena hodinek 500 Kč jsou úplně na nic sluchátka taky nikdo nebude chtít . Po vánocích bude ten edge samostatně za 9-10k
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

