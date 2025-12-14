Parfém: Příběh Motoroly aneb jak vzniká „navoněná“ krabička v praxi?

Čím zákazníky v dnešní době zaujmout či překvapit a jak zpříjemnit jejich celkový zážitek z nákupu nového produktu? Nad tím jistě pravidelně přemýšlí mnoho společností zabývajících se výrobou (nejen) elektroniky. Jedním ze způsobů, jak se odlišit, je nepochybně i hra s lidskými smysly. Vzpomenete si, jak jste se přistihli, že v autě saháte na materiály (například oblíbenou Alcantaru) nebo jste „nasávali“ specifickou vůni?
V případě značky Motorola můžete zažít oba dva senzorické zážitky také u jejich smartphonů. Pokud dychtíte po Alcantaře, můžete ji najít u ohebného véčka Razr 60 Ultra, avšak vůně na vás čeká v podstatě u všech na našem trhu nabízených moderních smartphonů výrobce Motorola.
Revoluční nikoliv, originální ano
Nápad parfémovat balení není nikterak převratný. Ostatně, ve světě technologií dokonce vznikly regulérní parfémy napodobující vůni (nikoliv parfém) právě otevřeného balení produktů Apple. Nicméně rozhodně to není ani nic běžného, na co bychom byli zvyklí. Motorola je aktuálně jediným výrobcem smartphonů, u něhož se s parfémováním balením setkáte (minimálně na našem trhu), a s touto novinkou přišla v roce 2023.
Výsledkem je závan poměrně výrazného parfému ihned po rozbalení krabičky. Vůni si navíc po určitou dobu uchová také samotný telefon, potažmo kabel či jiné příslušenství.
Výrobcem zmíněného parfému je společnost Firmenich, která jej vyvinula společně s marketingovým týmem Motoroly. Je zajímavé zmínit, že tato společnost, původem ze Švýcarska, se zabývá také mnoha dalšími oblastmi, a to včetně tvorby a dodávání krmných směsí pro zemědělská zvířata, mj. s cílem omezit dopad na planetu.
Výroba parfému probíhá v Polsku.
Výroba parfému pro Motorolu probíhá v polské pobočce Firmenichu, odkud je následně posílána do Číny, kde je vůně aplikována přímo do balení telefonů v rámci výroby. Balení, skládající se z několika různých vrstev, je „navoněno“ ve spodní části samotné krabičky, vůně je tedy aplikována na plochu, kterou uvidíte po vytažení veškerých manuálů a přihrádek.
Měli jste možnost parfémované balení od Motoroly vyzkoušet na vlastní nos? Co na něj říkáte a líbí se vám nápad s parfémováním balení smartphonů? O váš názor se můžete podělit v komentářích pod článkem.
