mobilenet.cz na sociálních sítích

Parfém: Příběh Motoroly aneb jak vzniká „navoněná“ krabička v praxi?

Ioannis Papadopoulos
4
Parfém: Příběh Motoroly aneb jak vzniká „navoněná“ krabička v praxi?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Balení smartphonů Motorola útočí takřka na všechny smysly
  • Která společnost zajišťuje produkci speciálního parfému?
  • Kam se v rámci balení přesně aplikuje?

Čím zákazníky v dnešní době zaujmout či překvapit a jak zpříjemnit jejich celkový zážitek z nákupu nového produktu? Nad tím jistě pravidelně přemýšlí mnoho společností zabývajících se výrobou (nejen) elektroniky. Jedním ze způsobů, jak se odlišit, je nepochybně i hra s lidskými smysly. Vzpomenete si, jak jste se přistihli, že v autě saháte na materiály (například oblíbenou Alcantaru) nebo jste „nasávali“ specifickou vůni?

Recenze Motorola Edge 70 – Ultratenký telefon pro masy
Přečtěte si také

Recenze Motorola Edge 70 – Ultratenký telefon pro masy

V případě značky Motorola můžete zažít oba dva senzorické zážitky také u jejich smartphonů. Pokud dychtíte po Alcantaře, můžete ji najít u ohebného véčka Razr 60 Ultra, avšak vůně na vás čeká v podstatě u všech na našem trhu nabízených moderních smartphonů výrobce Motorola.

Revoluční nikoliv, originální ano

Nápad parfémovat balení není nikterak převratný. Ostatně, ve světě technologií dokonce vznikly regulérní parfémy napodobující vůni (nikoliv parfém) právě otevřeného balení produktů Apple. Nicméně rozhodně to není ani nic běžného, na co bychom byli zvyklí. Motorola je aktuálně jediným výrobcem smartphonů, u něhož se s parfémováním balením setkáte (minimálně na našem trhu), a s touto novinkou přišla v roce 2023.

Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Na celou obrazovku

Výsledkem je závan poměrně výrazného parfému ihned po rozbalení krabičky. Vůni si navíc po určitou dobu uchová také samotný telefon, potažmo kabel či jiné příslušenství.

Výrobcem zmíněného parfému je společnost Firmenich, která jej vyvinula společně s marketingovým týmem Motoroly. Je zajímavé zmínit, že tato společnost, původem ze Švýcarska, se zabývá také mnoha dalšími oblastmi, a to včetně tvorby a dodávání krmných směsí pro zemědělská zvířata, mj. s cílem omezit dopad na planetu.

Výroba parfému probíhá v Polsku.

Výroba parfému pro Motorolu probíhá v polské pobočce Firmenichu, odkud je následně posílána do Číny, kde je vůně aplikována přímo do balení telefonů v rámci výroby. Balení, skládající se z několika různých vrstev, je „navoněno“ ve spodní části samotné krabičky, vůně je tedy aplikována na plochu, kterou uvidíte po vytažení veškerých manuálů a přihrádek.

Moto AI v praxi: Motorola Edge 60 Pro a chytré funkce, které vám usnadní život
Přečtěte si také

Moto AI v praxi: Motorola Edge 60 Pro a chytré funkce, které vám usnadní život

Měli jste možnost parfémované balení od Motoroly vyzkoušet na vlastní nos? Co na něj říkáte a líbí se vám nápad s parfémováním balení smartphonů? O váš názor se můžete podělit v komentářích pod článkem.

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Steve Gyorog
Steve Gyorog
Ta vůně mi připadá jako parfém řady Joop! for Him.
Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
Jo jo. Tohle je přesně ta část, kde má Motorola cpát prachy, no. 🫠
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Tohle bylo tuším u nějakého smartphone že voněl :D
Odpovědět
Pavel Krejčíř
Pavel Krejčíř
Dřív voněly i kryty Pitaka.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze