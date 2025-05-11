7 000 mAh do akce ve střední třídě v nové Motorole Moto G57 Power

Motorola výrazným způsobem zahušťuje nižší střední třídu nespočtem svých novinek, ve kterých bude zřejmě brzy velmi obtížné se rychle zorientovat. Na druhou stranu v záplavě modelů najdeme velmi zajímavý kousky a nově prezentovaný model Moto G57 Power se mezi ně rozhodně řadí.
Nový kousek jednoznačně míří spíše do nižší střední třídy, avšak přesto má v rukávu opravdu velké lákadlo v podobě baterie s kapacitou 7 000 mAh. Ta prozatím rozhodně není obvyklá, tím spíše na evropském, potažmo českém trhu. Výdrž telefonu by měla být rozhodně nadprůměrná. Nabíjení je umožnění pouze drátově, a to výkonem 30 W.
Po vzoru ostatních Motorol se i Moto G57 Power chlubí vyšší odolností. Je nabízen stupeň krytí IP64, což znamená, že telefonu nevadí prach ani stříkající voda. navrch se dostalo na vojenský standard MIL STD-810H, díky kterému by měl mobil přežít pády či teplotní výkyvy.Zařazení mezi cenově dostupnější telefony prozrazuje IPS displej s úhlopříčkou 6,72". Disponuje však Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Jas dosahuje až 1 050 nitů a o ochranu panelu se stará sklíčko Gorilla Glass 7i.
O výkon mobilu se stará procesor Snapdragon 6s Gen 4, přičemž na českém trhu bude k dispozici výhradně varianta s 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm. Prostředí novinky zajišťuje operační systém Android 16, ovšem Motorola nadále trvá na bídné softwarové podpoře. Zde máme potvrzenou pouze jednu velkou aktualizaci a 3 roky bezpečnostních záplat.
Na zádech je mobil osazen dvěma fotoaparáty. Hlavní snímač Sony LYTIA 600 má 50megapixelové rozlišení, ale již nemá optickou stabilizaci obrazu. Sekunduje mu 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 119,5°. Záznam videa je umožněn ve 2K rozlišení se 30 snímky za vteřinu. Čelní fotoaparát disponuje běžným 8megapixelovým rozlišením.
Nová Motorola Moto G57 Power může být dostupná až ve čtyřech barevných variantách a počítá se s prodejem na českém trhu. České zastoupení však prozatím nespecifikovalo termín ani cenu. V některých obchodech se však novinka již objevila s cenou 6 999 Kč.
Technické parametry Motorola Moto G57 PowerKompletní specifikace
|Konstrukce
|166,2 × 76,5 × 8,6 mm, 210,6 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
|Displej
|TFT IPS, 6,72" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSD
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|Q4 2025, 6 999 Kč
