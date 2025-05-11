mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
7
7 000 mAh do akce ve střední třídě v nové Motorole Moto G57 Power
Fotografie: Motorola
  • Telefon je osazen procesorem Snapdragon 6s Gen 4
  • Nasazen je 6,72" IPS displej se 120 Hz
  • Hlavní 50megapixelový foťák doprovází ultraširokoúhlý objektiv
  • S novinkou se počítá i na českém trhu

Motorola výrazným způsobem zahušťuje nižší střední třídu nespočtem svých novinek, ve kterých bude zřejmě brzy velmi obtížné se rychle zorientovat. Na druhou stranu v záplavě modelů najdeme velmi zajímavý kousky a nově prezentovaný model Moto G57 Power se mezi ně rozhodně řadí.

Motorola Moto G57 Power

Nový kousek jednoznačně míří spíše do nižší střední třídy, avšak přesto má v rukávu opravdu velké lákadlo v podobě baterie s kapacitou 7 000 mAh. Ta prozatím rozhodně není obvyklá, tím spíše na evropském, potažmo českém trhu. Výdrž telefonu by měla být rozhodně nadprůměrná. Nabíjení je umožnění pouze drátově, a to výkonem 30 W.

Po vzoru ostatních Motorol se i Moto G57 Power chlubí vyšší odolností. Je nabízen stupeň krytí IP64, což znamená, že telefonu nevadí prach ani stříkající voda. navrch se dostalo na vojenský standard MIL STD-810H, díky kterému by měl mobil přežít pády či teplotní výkyvy.

Zařazení mezi cenově dostupnější telefony prozrazuje IPS displej s úhlopříčkou 6,72". Disponuje však Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Jas dosahuje až 1 050 nitů a o ochranu panelu se stará sklíčko Gorilla Glass 7i.

O výkon mobilu se stará procesor Snapdragon 6s Gen 4, přičemž na českém trhu bude k dispozici výhradně varianta s 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm. Prostředí novinky zajišťuje operační systém Android 16, ovšem Motorola nadále trvá na bídné softwarové podpoře. Zde máme potvrzenou pouze jednu velkou aktualizaci a 3 roky bezpečnostních záplat.

Motorola Moto G57 Power

Na zádech je mobil osazen dvěma fotoaparáty. Hlavní snímač Sony LYTIA 600 má 50megapixelové rozlišení, ale již nemá optickou stabilizaci obrazu. Sekunduje mu 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 119,5°. Záznam videa je umožněn ve 2K rozlišení se 30 snímky za vteřinu. Čelní fotoaparát disponuje běžným 8megapixelovým rozlišením.

Nová Motorola Moto G57 Power může být dostupná až ve čtyřech barevných variantách a počítá se s prodejem na českém trhu. České zastoupení však prozatím nespecifikovalo termín ani cenu. V některých obchodech se však novinka již objevila s cenou 6 999 Kč.

Technické parametry Motorola Moto G57 Power

Kompletní specifikace
Konstrukce166,2 × 76,5 × 8,6 mm, 210,6 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
DisplejTFT IPS, 6,72" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda
ChipsetQualcomm Snapdragon 6s Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSD
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
DostupnostQ4 2025, 6 999 Kč
tisková zpráva
Frank McIntosh
Frank McIntosh
Pane redaktore, nemá se jednat o Moto G67 Power? protože k výše uvedené G57 Power mlčí GSMArena i ostatní weby
Frank McIntosh
Frank McIntosh
není lepší volba Moto G86 Power s P-OLED displejem přestože má menší baterku než tahle novinka? 🤔
