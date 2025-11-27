Videodojmy z nové Motoroly Edge 70: v tenkém těle mnoho stylu i velká baterie

Nová Motorola Edge 70 je aktuálně jedním z nejstylovějších smartphonů na českém trhu, který využívá tenkou konstrukci, avšak nedochází u ní k běžnému kompromisu v podobě značně limitované kapacity baterie. Díky křemíkové technologii má novinka 4 800mAh baterii, přitom neschází ani podpora 68W drátového a 15W bezdrátového nabíjení. Jaké jsou naše první dojmy, můžete zjistit v přiloženém videu.
Motorola Edge 70 je tenká a pořádně stylová
Motorola Edge 70
|Rozměry
|159,9 × 74 × 6 mm, 159 g
|Displej
|AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 800 mAh