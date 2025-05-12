Maximální elegance: Motorola Edge 70 se ve verzi Swarovski zahalí do krystalů

Motorola načala novou řadu Edge 70 stylovým a především velmi tenkým modelem Edge 70, který byl představen ve třech barevných vzorech Pantone, a to Gadget Gray, Lily Pad a Bronze Green. Dnes však výrobce světu představil čtvrtou, nejluxusnější možnost. Jmenuje se Cloud Dancer, jedná se o barvu Pantone roku 2026 a má představovat vzdušnost a jemnost.
Nejde však jen o samotný barevný odstín. Celý telefon je totiž doplněn o krystaly Swarkovsi, čímž telefon získává punc luxusu. Sama Motorola uvádí, že krystaly Swarovski jsou zabudovány do designu a dodávají mu éterický nádech, který umožňuje kreativitě dýchat a soustředit se, čímž vrací klid do našich kapes, dlaní a digitálního života.
„Jsme nadšeni, že jsme spojili dva naše nejsilnější partnery, Pantone a Swarovski, a vytvořili tuto exkluzivní edici motorola edge 70,“ řekl Ruben Castano, viceprezident pro design, značku a spotřebitelský zážitek ve společnosti Motorola a dodává: „Cloud Dancer odráží nový druh designového myšlení, které oslavuje jednoduchost jako sílu. Představuje reset pro smysly, moment, kdy zpomalíme a znovu objevíme soustředění. Zjemněním našeho okolí vytváříme prostor pro to, co je skutečně důležité. Tato myšlenka ožívá v designu motorola edge 70 – tenkého, vyváženého a krásně decentního.“
Motorola Edge 70 v nové variantě Cloud dance s krystaly Swarkovsi se má brzy objevit na vybraných trzích po celém světě. Potěšující zprávou je, že se dočkají i čeští zájemci.
Motorola Edge 70
|Rozměry
|159,9 × 74 × 6 mm, 159 g
|Displej
|AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 800 mAh
Když se podívám na tu ,,nálepku" u zelené varianty, kterou jste recenzovali, tak kdo nenosí neprůhledný kryt, je to po designové stránce strašné, velmi rušivé. Jak tohle mohlo projít před výrobou/schválením? Navíc ta barva na ,,nálepce" má jinou barvu než zadní kryt, když listuji galerií, to mi přijde úsměvné...
