Je Motorola Edge 70 skutečně tak dobrým fotomobilem, za který se vydává?

Ultratenké smartphony zpravidla doprovází menší či větší ústupky pojící se s tenkým pasem. Typicky se jedná o menší kapacitu baterie či nabíjecí výkon, což se naštěstí nové Motorole Edge 70 s 4 800mAh kapacitou a podporou 68W drátového i 15W bezdrátového nabíjení vyhnulo. Druhou oblastí, která je u velmi tenkých smartphonů trochu zanedbávaná, je fotoaparát.
Zatímco iPhone Air disponuje pouze jedním fotoaparátem na zádech, Galaxy S25 Edge i Motorola Edge 70 jsou vybaveny hned dvěma. V případě Motoroly pak navíc vše doplňuje speciální 3v1 světelný senzor. V kombinaci s Photo Enhancement Enginem a validací barev od Pantone má novinka zachytit velmi kvalitní a barevně věrné snímky. Je tomu ale skutečně tak? Výsledky, které najdete pod tabulkou s parametry, můžete posoudit sami.
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.0
|f/2.0
|Velikost snímače
|1/1,56"
|1/2,76"
|?"
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|0,64 µm
|0,64 µm
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|12 mm (120 stupňů)
|? mm
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|pevné
|Optická stabilizace
|ano
|ne
|ne
Na přiložených snímcích, které jsme jako vždy fotili kompletně na automatiku, tj. nijak neupravovali expozici ani jiné atributy v průběhu či po focení, lze posoudit i zoomovací schopnosti smartphonu, kdy lze docílit maximálně 20× přiblížení. Fotoaplikace funguje svižně a nabízí klasické režimy, ale také duální video, možnost fotit v maximálním (50Mpx) rozlišení či záznam videa až ve 4K s 30 FPS na všechny tři fotoaparáty. Nechybí ani skupinový snímek, který má opravit typické problémy s přimhouřenými pohledy, nebo profesionální režim, kde si lze nastavit hodnotu ISO, expozici, vyvážení bílé a další parametry.
Motorola Edge 70
|Rozměry
|159,9 × 74 × 6 mm, 159 g
|Displej
|AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 800 mAh