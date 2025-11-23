mobilenet.cz na sociálních sítích

Je Motorola Edge 70 skutečně tak dobrým fotomobilem, za který se vydává?

Ioannis Papadopoulos
Je Motorola Edge 70 skutečně tak dobrým fotomobilem, za který se vydává?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Motorola Edge 70 disponuje trojicí senzorů na zádech, pouze dva z nich jsou však klasickými fotoaparáty
  • Výrobce slibuje kvalitní snímky, které jsou barevně věrné, je to skutečnost?
Motorola Edge 70
Ultratenké smartphony zpravidla doprovází menší či větší ústupky pojící se s tenkým pasem. Typicky se jedná o menší kapacitu baterie či nabíjecí výkon, což se naštěstí nové Motorole Edge 70 s 4 800mAh kapacitou a podporou 68W drátového i 15W bezdrátového nabíjení vyhnulo. Druhou oblastí, která je u velmi tenkých smartphonů trochu zanedbávaná, je fotoaparát.

Podívejte se, jak to sluší tenké Motorole Edge 70 v uhrančivé „Bronze Green“ – První dojmy
Zatímco iPhone Air disponuje pouze jedním fotoaparátem na zádech, Galaxy S25 Edge i Motorola Edge 70 jsou vybaveny hned dvěma. V případě Motoroly pak navíc vše doplňuje speciální 3v1 světelný senzor. V kombinaci s Photo Enhancement Enginem a validací barev od Pantone má novinka zachytit velmi kvalitní a barevně věrné snímky. Je tomu ale skutečně tak? Výsledky, které najdete pod tabulkou s parametry, můžete posoudit sami.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx
Světelnost objektivu f/1.8 f/2.0 f/2.0
Velikost snímače 1/1,56" 1/2,76" ?"
Velikost pixelů 1,0 µm 0,64 µm 0,64 µm
Ohnisková vzdálenost 24 mm 12 mm (120 stupňů) ? mm
Typ ostření vícesměrové PDAF PDAF pevné
Optická stabilizace ano ne ne

Na přiložených snímcích, které jsme jako vždy fotili kompletně na automatiku, tj. nijak neupravovali expozici ani jiné atributy v průběhu či po focení, lze posoudit i zoomovací schopnosti smartphonu, kdy lze docílit maximálně 20× přiblížení. Fotoaplikace funguje svižně a nabízí klasické režimy, ale také duální video, možnost fotit v maximálním (50Mpx) rozlišení či záznam videa až ve 4K s 30 FPS na všechny tři fotoaparáty. Nechybí ani skupinový snímek, který má opravit typické problémy s přimhouřenými pohledy, nebo profesionální režim, kde si lze nastavit hodnotu ISO, expozici, vyvážení bílé a další parametry.

Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Na celou obrazovku
Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Na celou obrazovku
Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Na celou obrazovku
Motorola Edge 70Přejít do katalogu

Motorola Edge 70

Rozměry159,9 × 74 × 6 mm, 159 g
DisplejAMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor4 800 mAh
,
