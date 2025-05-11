mobilenet.cz na sociálních sítích

Super tenká Motorola Edge 70 míří na český trh. Start prodeje podpoří sleva

Michal Pavlíček
16
Super tenká Motorola Edge 70 míří na český trh. Start prodeje podpoří sleva
Fotografie: Motorola
  • Mobil má tloušťku pouhých 6 milimetrů a podporuje bezdrátové nabíjení
  • Standardní česká cena činí 19 999 Kč
  • Počáteční sleva srazí cenu o 3 500 Kč
  • Kromě snížené ceny se těšte i na spoustu dárků

Motorola v minulém týdnu oficiálně představila extrémně tenkou novinku Edge 70 a dnes se dozvídáme o dostupnosti na českém trhu. Jedná se o stylové zařízení, které láká především na již zmíněnou tloušťku, která činí pouhých 5,99 milimetrů. Velice příjemná je i hmotnost, která činí jen 159 gramů. Přesto se nový model může pochlubit zvýšenou odolností se stupněm krytí IP69.

Motorola Edge 70

Displej typu AMOLED narostl na 6,7" a disponuje velmi jemným rozlišením. Mnohé jistě potěší, že je displej plochý a jeho jas může dosáhnout až na 4 500 nitů. O výkon se stará solidní procesor Snapdragon 7 Gen 4 společně s 12GB operační pamětí. Interní paměť poskytne 512 GB. Na zádech výrobce hovoří o dvou fotoaparátech, a to hlavním 50megapixelovém a sekundárním ultraširokoúhlém, který má opět 50 megapixelů a šířku záběru 120°. Na čelní straně v průstřelu displeje je pak znovu další 50megapixelový snímač pro selfies.

Motorola Edge 70

Navzdory malé tloušťce se do těla telefonu dostala slušná křemíko-uhlíková baterie s kapacitou 4 800 mAh, která nabízí například až 29 hodin nepřetržitého sledování videa. Podporováno je 68W drátové nabíjení a 15W bezdrátové nabíjení.

Motorola Edge 70 disponuje nejnovějším Androidem 16 a obdrží 4 velké aktualizace systému. Bezpečnostní záplaty bude získávat v dvouměsíčních intervalech až do roku 2031, tedy 6 let.

Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70


Novou Motorolu Edge 70 bude možné na českém trhu předobjednat od 5. listopadu. Běžná cena je stanovena na 19 999 Kč, což značně vysoká částka. Naštěstí výrobce do začátku nabízí slevu a dárky. Po uplatnění slevového kódu ve vybraných obchodech cena klesne o 3 500 Kč na 16 499 Kč. Společně s telefonem obdržíte také zajímavé příslušenství ve formě Motorola Moto Tag, hodinky Moto Watch Fit, sluchátka Moto Buds Loop Green a sluchátka Moto Buds Loop Swarovski.

Nakupovat můžete u společnosti Mobil Pohotovost.

Motorola Edge 70Přejít do katalogu

Motorola Edge 70

Rozměry159,9 × 74 × 6 mm, 159 g
DisplejAMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor4 800 mAh
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 10:16
Solidní procesor by to byl tak za půlku ceny. Tohle si koupí fakt jen blázen.
Hlavně, že dostane hromadu cetek... a vážně 2x sluchátka nebo je to nějaká chyba? 😀
Pavel Varga
Pavel Varga
Za 20 je to přehnaný, Motorola si hodně věří. Za o dost nižší cenu se dá koupit Mi15T Pro, což je po všech stránkách lépe vybavený telefon. Hlavně to CPU je ve srovnání s Dimensity 9400+ výsměch. K tomu ta zabugovaná nadstavba na Motorole a absence teleobjektivu, který Mi15T Pro nabízí... Po té slevě 3500,- už se to cenově Xiaomi téměř vyrovnává, ale i tak Xiaomi pořád vede, a upřímně neznám nikoho, kdo by byl ochotný si za Motorolu připlatit jen kvůli značce
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 11:49
Kdyby byla cena těch 16.5k a v akci sleva těch 3.5k a dárky tak je to top. Takhle lidí vezmou konkurenci i když není tak tenký. Tohle se vážně nepovedlo. Nechci pak vidět cenu za Pro verzi a údajně i Ultru 🤣
David Jurecka
David Jurecka
Pokud Motorolu tak bych ted vzal Edge 60 Pro 8/256 je ted vsude za 8k daleko lepsi telefon
Nejživější diskuze