Super tenká Motorola Edge 70 míří na český trh. Start prodeje podpoří sleva

Motorola v minulém týdnu oficiálně představila extrémně tenkou novinku Edge 70 a dnes se dozvídáme o dostupnosti na českém trhu. Jedná se o stylové zařízení, které láká především na již zmíněnou tloušťku, která činí pouhých 5,99 milimetrů. Velice příjemná je i hmotnost, která činí jen 159 gramů. Přesto se nový model může pochlubit zvýšenou odolností se stupněm krytí IP69.
Displej typu AMOLED narostl na 6,7" a disponuje velmi jemným rozlišením. Mnohé jistě potěší, že je displej plochý a jeho jas může dosáhnout až na 4 500 nitů. O výkon se stará solidní procesor Snapdragon 7 Gen 4 společně s 12GB operační pamětí. Interní paměť poskytne 512 GB. Na zádech výrobce hovoří o dvou fotoaparátech, a to hlavním 50megapixelovém a sekundárním ultraširokoúhlém, který má opět 50 megapixelů a šířku záběru 120°. Na čelní straně v průstřelu displeje je pak znovu další 50megapixelový snímač pro selfies.
Navzdory malé tloušťce se do těla telefonu dostala slušná křemíko-uhlíková baterie s kapacitou 4 800 mAh, která nabízí například až 29 hodin nepřetržitého sledování videa. Podporováno je 68W drátové nabíjení a 15W bezdrátové nabíjení.
Motorola Edge 70 disponuje nejnovějším Androidem 16 a obdrží 4 velké aktualizace systému. Bezpečnostní záplaty bude získávat v dvouměsíčních intervalech až do roku 2031, tedy 6 let.
Novou Motorolu Edge 70 bude možné na českém trhu předobjednat od 5. listopadu. Běžná cena je stanovena na 19 999 Kč, což značně vysoká částka. Naštěstí výrobce do začátku nabízí slevu a dárky. Po uplatnění slevového kódu ve vybraných obchodech cena klesne o 3 500 Kč na 16 499 Kč. Společně s telefonem obdržíte také zajímavé příslušenství ve formě Motorola Moto Tag, hodinky Moto Watch Fit, sluchátka Moto Buds Loop Green a sluchátka Moto Buds Loop Swarovski.
Nakupovat můžete u společnosti Mobil Pohotovost.
Motorola Edge 70
|Rozměry
|159,9 × 74 × 6 mm, 159 g
|Displej
|AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 800 mAh
Hlavně, že dostane hromadu cetek... a vážně 2x sluchátka nebo je to nějaká chyba? 😀
