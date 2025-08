Jak operátoři lákají nové zákazníky? Například skrze tyto „utajené“ nabídky

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud patříte mezi ty, kterým je nepříjemné volat svému operátorovi a vyjednat si lepší podmínky, dost možná budete zjišťovat, jak je na tom s nabídkou konkurence. Operátoři se v posledních letech uchýlili k taktice, kdy některé tarify skrze hlavní záložku „Tarify“ na jejich webu nenajdete, a máte poté dvě možnosti – buď budete hledat a pátrat v ceníku, kde musí být všechny tarify vyjmenovány, a to včetně zvýhodněných cen, nebo se spolehnete na své detektivní činnosti. A pokud nemáte čas ani na jedno, můžete se podívat na náš článek, kde vám výhodné nabídky představíme.

T-Mobile

Začít můžeme u našeho „magentového operátora“, u kterého speciální nabídku naleznete poměrně snadno – vyplatí se sledovat oficiální stránky, konkrétně microsite „/vyhodny-tarif“. Na této stránce T-Mobile čas od času aktualizuje nabídku svých zvýhodněných tarifů, aktuálně tam nalezneme tarif, který vám za 335 Kč nabídne následující skladbu:

5 GB dat + služba Pořád online (neomezené datování sníženou rychlostí)

150 minut pro volání do všech sítí

150 SMS do všech sítí

V rámci léta T-Mobile nabízí i balíček na 20 GB dat zdarma (10+10 GB), ovšem výhoda není trvalá, skončí s letními prázdninami. T-Mobile je však jediným operátorem v rámci České republiky, který umožní „datování“ i po vyčerpání datového objemu, a to právě díky službě „Pořád online“, což lze považovat za slušnou konkurenční výhodu. Ano, datování sníženou rychlostí vám už nevystačí například na sledování online videí ve vysokém rozlišení nebo stahování objemných souborů, bez problémů však obsloužíte většinu aplikací, včetně aplikací pro navigaci či internetovou komunikaci. Tato služba je zdarma, stačí si ji aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile.

Vodafone

Také v případě operátora Vodafone lze narazit na zvýhodněné tarify, tentokrát na microsite „/prejdete-k-nam“. Vodafone zde nabízí dokonce hned několik tarifů, včetně oblíbeného tarifu Red Basic Lite s následující skladbou:

3 GB dat

neomezené volání do všech sítí

neomezené SMS zprávy do všech sítí

Cenou tento tarif výrazně konkuruje tomu od T-Mobile, ovšem navíc nabídne neomezené volání a neomezené SMS zprávy, datový limit je však nižší a chybí ekvivalent služby Pořád online, takže jakmile data vyčerpáte, pro další online provoz budete muset dokoupit balíček dat. V rámci letní nabídky nabízí Vodafone balíček dat 30 GB, který si můžete aktivovat až do konce srpna, a to v rámci aplikace Můj Vodafone. Balíček platí vždy 31 dnů, do konce prázdnin jej tak stihnete využít alespoň ještě jednou.

Pokud si připlatíte, můžete získat tarif Red Basic+, který nabízí stejnou skladbu, ovšem těšit se můžete na 10GB datový limit, tento tarif však vyjde už na 469 Kč. Pokud trváte na neomezeném tarifu s neomezeným objemem přenesených dat, nabízí se tarif Basic+, který rovněž nabídne neomezené volání a SMS, přičemž data nejsou omezena spotřebou, ale rychlostí, v tomto případě 4 Mbit/s. Vodafone na tento tarif nabízí 20% slevu, váš tedy může být už za 599 Kč. V rámci letní kampaně vám Vodafone dokáže nabídnout plnou a neomezenou 5G rychlost, a to až do konce prázdnin.

O2

O2 žádnou speciální „tarifní záložku“ nemá, ale dovolí vám kombinovat různé slevy, díky kterým můžete dosáhnout na zajímavou cenu. Největší slevy získáte v případě zapojení do programů O2 Spolu a Unity. O2 Spolu nabízí slevu od 100 Kč výše, pokud si v rámci tarifu spojíte minimálně dvě služby, sleva na Unity činí až 300 Kč, musíte však využívat služeb instituce Air Bank, vyúčtování pak hradíte právě z účtu Air Bank. Mezi další podmínky patří vyúčtování v minimální výši 600 Kč a abyste alespoň 5× zaplatili kartou.

Pokud se podíváme například na tarif Neo stříbrný, v rámci O2 Spolu činí jeho cena 749 Kč (standardně 949 Kč), pokud využijete Unity, můžete za tarif zaplatit už jen 449 Kč, získáte neomezené volání, neomezené SMS a internet s neomezeným objemem dat s rychlostí 10 Mbit/s. I O2 přes léto umožňuje u vybraných tarifů navýšení na plnou 5G rychlost, u zmíněného tarifu až 10x, vždy na 24 hodin.

A srovnání?

Nutno podotknout, že i T-Mobile a Vodafone nabízejí slevu na služby v případě, že jich od operátora máte více. Pokud byste chtěli stejný tarif od T-Mobile, v rámci zapojení do programu Magenta 1 by stejný tarif vyšel na 709 Kč, u Vodafonu v rámci speciální 20% slevy poté na 699 Kč. Nejvýhodněji tedy v tomto přehledu vychází O2, ovšem jako jediný operátor tuto cenu podmiňuje bankovním účtem u Air Bank.