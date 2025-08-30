Moto AI v praxi: Motorola Edge 60 Pro a chytré funkce, které vám usnadní život

Značka Motorola je známá především díky excelentnímu poměru cena/výkon, ale také třeba implementací eSIM funkcionality i do těch nejlevnějších modelů. Ti, kteří si pořídí novější model, však budou nadšeni také ze široké nabídky různých AI vychytávek. Nejedná se přitom pouze o dedikované tlačítko pro AI na levém boku zařízení, ale o nasazení hned několika různých AI a řady praktických funkcí. Co všechno moderní Motoroly nabídnou v této oblasti, jsme vyzkoušeli na povedeném modelu Edge 60 Pro.
Spousta AI pod jednou střechou
V telefonu najdeme dedikovanou sekci Moto AI (přímo v aplikaci Nastavení), kde je vše ohledně AI pěkně pohromadě. Využívání AI vychytávek je pochopitelně spojeno s jejich aktivací, čemuž se věnuje sekce „Spouštěcí gesta“, kde si lze nastavit konkrétní akce na dvojité stisknutí AI tlačítka, případně jeho podržení. Na dvě stisknutí lze aktivovat možnost „Dohnat zmeškané“, „Naslouchání“ nebo mu nepřiřadit žádnou akci. Pokud tak z nějakého důvodu nechcete, aby bylo tlačítko funkční, můžete jej tímto způsobem deaktivovat. Na stisknutí a přidržení lze aktivovat Moto AI a dokonce si i upravit délku přidržení, po které se má Moto AI spustit. Obdobným způsobem lze namapovat také vypínací tlačítko, které rovněž rozpozná dlouhé podržení a také dvojklik.
Motorola, proslavená svými Moto gesty, však s možnostmi spouštění funkcí nekončí, neboť podporuje také takzvané „Rychlé spuštění poklepáním na záda“, kdy si lze kromě Moto AI vybrat také různé další funkce. Za zmínku stojí například Smart Connect pro zvýšení produktivity v propojení s dalším zařízením, stejně tak ale můžete poklepáním otevřít vámi zvolenou aplikaci.
V další sekci s názvem „Akce“ nechybí funkce „Dohnat zmeškané“, pomocí které vám telefon/AI chytře shrne notifikace z různých aplikací, jako je Telefon, Telegram, Zprávy atd. Pokud vám tak například dorazí v kratším časovém úseku velké množství zpráv/notifikací, nemusíte se jimi prodírat a můžete si pouze přečíst souhrn.
V této sekci najdeme také „Playlist Studio“ pro vytvoření seznamu skladeb, i když ta je v tuto chvíli navázána pouze na Amazon Music. Zajímavější je tak „Image Studio“, kde si můžete nechat pomocí AI vytvořit obrázek, nálepku, avatara a další. Po zadání pokynu, případně nahrání předlohy, získáte povedený AI obrázek. Hned pod sekcí Akce najdeme „Historii“, kde lze zobrazit historii AI souhrnů notifikací apod. V nastavení Moto AI lze dále umožnit stahování místních AI modelů pro co nejlepší fungování.
Praktické zkušenosti
Moto AI lze považovat za souhrn různých AI, kde se mísí ta od Googlu, Microsoftu (Copilot), ale také Perplexity. Výsledkem jsou tak skutečně komplexní AI funkce. Problém nepředstavují ani podporované jazyky, kde najdeme angličtinu, portugalštinu a španělštinu, neboť Moto AI českému jazyku rozumí. Co víc, nemá problém s přepisem zvukových nahrávek (v reálném čase), což byla funkce, kterou jsem používal nejčastěji. Tento režim je označen jako „Naslouchání“, stejně snadno se však můžete z kontextového menu dostat také k tvorbě obrázků, sumarizaci textů apod.
Výhodou Moto AI rovněž je, že jsou všechny funkce pěkně pohromadě v kontextovém okně. Není tedy potřeba „chodit do aplikace“, abyste mohli tyto AI vychytávky používat. Křivka učení, jak používat Moto AI, je navíc velmi rychlá díky intuitivnosti celého řešení. Všechny AI funkce si tak mohou snadno oblíbit i technicky méně zdatní uživatelé.
3 tipy, jak si s Moto AI usnadnit život
Vyhledání restaurace se specifickými požadavky
Je víkend a s přáteli či rodinou byste rádi vyrazili na menší výlet, jehož plánování se však ukáže být náročnějším, než se na první pohled zdá? Mnohdy totiž nestačí vydat se na konkrétní místo, ale také naplánovat doprovodný program a vyhledat vhodná místa, například restaurant. Moto AI může plánování výrazně usnadnit, neboť s jeho pomocí můžete pouhým napsáním pokynu do vysouvací lišty vyhledat vhodné lokace. Stačí tak zadat například povel vyhledat restauraci v Brně, kam mohou psi a kde mají zároveň nabídku pro vegany, a Moto AI bez práce dohledá a nabídne relevantní návrhy.
Zápis ze schůzek či přednášek
Zmiňovaná funkce „Naslouchání“ je praktickým pomocníkem při schůzkách. S jejím využitím lze (se souhlasem zúčastněných) snadno zaznamenat nejen hlasovou nahrávku, ale především následný přepis a sumarizaci pomocí umělé inteligence. Tímto způsobem získáte velmi snadno a jednoduše souhrn všeho důležitého bez nutnosti procházet zpětně celý záznam schůzky či například studijní přednášky.
Vytvoření vizuálu (nejen) na LinkedIn
Jak již bylo zmíněno, Image Studio slouží k vytváření obrázků, což můžete využít nejen jako zábavnou kratochvíli, ale také jako praktického pomocníka při prezentování na sociálních sítích. V případě LinkedInu můžete s pomocí Moto AI snadno vytvářet tematické fotorealistické obrázky, které můžete použít ve svých příspěvcích a zvýšit tak jejich dosah.
Motorola Edge 60 Pro
|Rozměry
|160,7 × 73,1 × 8,2 mm, 186 g
|Displej
|POLED, 6,7" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8350,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDHC
|Akumulátor
|6 000 mAh