Oppo Find X9 Ultra vrátí do hry působivý 10× optický zoom

Chystané Oppo Find X9 Ultra má být podle čerstvých úniků a oficiálních teaserů z března 2026 skutečným přeborníkem ve focení na dálku (viz facebook.com). Oppo se totiž vrací k nativnímu 10x optickému zoomu, čímž chce překonat konkurenční značky, které v posledních letech od takto vysokého optického přiblížení spíše ustupovaly. Příkladem budiž Samsung, který v posledních generacích vlajkového modelu s přídomkem Ultra od takto velkého přiblížení upustil.
Klíčem k tomuto výkonu je nová konstrukce periskopického teleobjektivu s tzv. „pětireflexní architekturou“. Ta umožňuje dosáhnout ohniskové vzdálenosti ekvivalentní 460 mm, aniž by tělo telefonu muselo být extrémně tlusté. Systém má kromě čistého 10násobného optického zoomu nabízet také 20násobný hybridní zoom v „optické kvalitě“ a až 120násobné digitální zvětšení.
Celá sestava, na které Oppo opět spolupracuje s firmou Hasselblad, má obsahovat hned dva teleobjektivy. Jeden 200megapixelový pro střední vzdálenosti s trojnásobným optickým zoomem a právě zmíněný 50megapixelový snímač pro destinásobný optický zoom. První uniklé snímky naznačují špičkovou úroveň detailů, kterou Oppo přirovnává k použití telekonvertoru u profesionálních bezzrcadlovek. Globální premiéra tohoto modelu už zcela jistě proběhne v dubnu, což ostatně potvrdilo samotné Oppo.