Oppo Find X9 Ultra je v předprodeji, česká cena vás příjemně překvapí

Dlouho očekávaný fotomobil OPPO Find X9 Ultra zamířil do Česka. Ode dneška je možné si telefon předobjednat a skvělou zprávou je fakt, že novinka přichází za mnohem lákavější cenu, než se čekalo. Díky zaváděcí slevě 6 000 Kč jde při porovnání s konkurencí o velmi zajímavou koupi. Obzvlášť s ohledem na to, že Find X9 Ultra aspiruje na nejlepší fotomobil roku a nabízí nekompromisní výbavu.
Profesionální fotoaparát do kapsy
OPPO Find X9 Ultra se zaměřuje na pokročilou mobilní fotografii ve spolupráci se švédskou legendou Hasselblad. Jako první telefon na světě nabízí 50Mpx teleobjektiv s 10× optickým zoomem. Sestavu doplňují dva 200Mpx fotoaparáty – hlavní kamera s velkým 1/1,12" senzorem Sony a druhý teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. Sestavu uzavírá 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Telefon tak pokrývá široké rozpětí ohniskových vzdáleností od 14 mm do 460 mm. Pro tvůrce obsahu je pak k dispozici záznam 8K videa s podporou Dolby Vision a natáčení v 10bitovém profilu O-Log2.
Extrémní výdrž a nekompromisní výkon
Nekompromisní výbavu najdeme i v útrobách telefonu. Výdrž 2-3 dny zajišťuje masivní křemíkovo-uhlíková baterie s kapacitou 7 050 mAh. Pro rychlé dobití podporuje 100W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. O plynulý chod se stará vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve spolupráci s 12GB RAM a 512GB úložištěm. Špičkový je i 144 Hz AMOLED displej s maximální barevnou přesností.
Zaváděcí sleva 6 000 Kč a profesionální telekonvertor
OPPO Find X9 Ultra můžete předobjednat u Mobil Pohotovost. Díky zaváděcí slevě 6 tisíc korun se dostanete na cenu 35 990 Kč (běžně 41 990 Kč). Samotný prodej oficiálně odstartuje 15. května. Vybírat můžete ze dvou barevných variant – minimalistické Tundra Umber s veganskou kůží a výraznější, vysoce odolné Canyon Orange.
OPPO si k novince připravilo i celou řadu příslušenství, tím nejzajímavějším je bezesporu profesionální telekonvertor Hasselblad s fotografickým gripem, který nyní pořídíte se 30% slevou.