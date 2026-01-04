Oppo chystá fotografickou revoluci. Find X10 Pro má nabídnout trojitý 200Mpx systém

Marek Vacovský

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Oppo Find X10 Pro má podle úniků nabídnout trojici 200Mpx fotoaparátů
  • Výrazného vylepšení se má dočkat zejména ultraširokoúhlý snímač
  • Telefon má mít i magnetické bezdrátové nabíjení a čipset Dimensity 9600

Podle známého leakera vystupujícího pod přezdívkou Digital Chat Station na sociální síti Weibo chystá Oppo u řady Find X10 výrazný posun v oblasti mobilní fotografie. Nejzajímavější novinka se přitom týká modelu Oppo Find X10 Pro, který má údajně nabídnout trojici fotoaparátů s rozlišením 200 megapixelů. Vedle hlavního snímače a periskopického teleobjektivu má takto vysoké rozlišení nově nabídnout i ultraširokoúhlý objektiv, což by znamenalo zásadní skok oproti současné generaci.

Oppo Find X9 Ultra vrátí do hry působivý 10× optický zoom. Představí se v dubnu – 2× aktualizováno
Přečtěte si také

Oppo Find X9 Ultra vrátí do hry působivý 10× optický zoom. Představí se v dubnu – 2× aktualizováno

Právě ultraširokoúhlý fotoaparát má být jedním z hlavních taháků. Oproti modelu Oppo Find X9 Pro, který nabízí 50Mpx senzor o velikosti 1/2,76", má novinka mít výrazně větší 1/1,5" čip s rozlišením 200 Mpx.

Oppo za skoro 20 tisíc? Testujeme novinku Reno 15 Pro
Přečtěte si také

Oppo za skoro 20 tisíc? Testujeme novinku Reno 15 Pro

Dřívější úniky (viz gsmarena.com) pak naznačují, že řada Find X10 bude zahrnovat hned čtyři modely – základní variantu, Pro, Pro Max a Ultra. Vyšší modely mají vsadit na připravovaný čipset MediaTek Dimensity 9600. Zajímavostí má být také implementace bezdrátového nabíjení s magnetickým uchycením.

Oppo Find X9 Pro je vlajka se skvělou cenou (RECENZE)

,
David Rajtr
Hra s čísly, 200mpx je u ultrašírokáče totální zbytečnost. Tam se nekropuje, bohatě stačí 50Mpx, klidně by stačilo i 12Mpx, spíš bych se tam soustředil na velikost senzoru.
