Oppo chystá fotografickou revoluci. Find X10 Pro má nabídnout trojitý 200Mpx systém

Podle známého leakera vystupujícího pod přezdívkou Digital Chat Station na sociální síti Weibo chystá Oppo u řady Find X10 výrazný posun v oblasti mobilní fotografie. Nejzajímavější novinka se přitom týká modelu Oppo Find X10 Pro, který má údajně nabídnout trojici fotoaparátů s rozlišením 200 megapixelů. Vedle hlavního snímače a periskopického teleobjektivu má takto vysoké rozlišení nově nabídnout i ultraširokoúhlý objektiv, což by znamenalo zásadní skok oproti současné generaci.
Právě ultraširokoúhlý fotoaparát má být jedním z hlavních taháků. Oproti modelu Oppo Find X9 Pro, který nabízí 50Mpx senzor o velikosti 1/2,76", má novinka mít výrazně větší 1/1,5" čip s rozlišením 200 Mpx.
Dřívější úniky (viz gsmarena.com) pak naznačují, že řada Find X10 bude zahrnovat hned čtyři modely – základní variantu, Pro, Pro Max a Ultra. Vyšší modely mají vsadit na připravovaný čipset MediaTek Dimensity 9600. Zajímavostí má být také implementace bezdrátového nabíjení s magnetickým uchycením.
