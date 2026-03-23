Oppo za skoro 20 tisíc? Testujeme novinku Reno 15 Pro

Oppo se snaží o návrat na český trh, což v praxi znamená, že po vlajkové řadě Find X9 jsme se dočkali i o něco dostupnější série zvané Reno 15. Do redakce jako první dorazil zástupce zvaný Reno 15 Pro a snaží se ukázat, že Oppo má co říci i ve vyšší střední třídě.
Na testování dorazila varianta Aurora Blue. Do modrého odstínu je zahalena zadní strana, která má současně zajímavé třpytivé a lehce zdrsněné vzorování. Výsledek vypadá velmi působivě, především třeba na sluníčku. Současně ale vyvstávají otázky, jak dlouho tak pěkná zadní strana vydrží při běžném používání a zda se nějakým způsobem neodře. Telefon má spíše ploché boky a lze jej označit za kompaktnější v dnešní době. Ostatně výška zhruba 151 milimetrů to dává jasně najevo.
Celkově se telefon, který zezadu může na první pohled připomenout starší iPhony řady Pro, velmi pohodlně drží a ovládá. Tlačítka se pohodlně tisknou. Menší 6,32" AMOLED displej má 120HZ obnovovací frekvenci, ale na dnešní poměry poměrně velké rámečky, což je trošku škoda.
Prostředí obstarává nadstavba ColorOS 16 a Android 16, přičemž výrobce slibuje 5 velkých aktualizací a celkem 6 let bezpečnostních záplat. V tuto chvíli se v mobilu nachází únorové bezpečnostní záplaty.
Nadějně je novinka vybavena po stránce fotoaparátů. Hlavní 200megapixelový snímač s optickou stabilizací doplňuje 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 50megapixelový teleobjektiv s možností 3,5násobného přiblížení. Zajímavě vypadá i slušná baterie s kapacitou 6 200 mAh a podporou 80W nabíjení. Bohužel výrobce zcela zapomněl na bezdrátové nabíjení.
Nové Oppo Reno 15 Pro začínáme testovat. Jednoduché to mít na českém trhu nebude, standardní cena bezmála 20 tisíc je vysoká a počáteční sleva na 15 990 Kč situaci zachraňuje jen částečně.
Oppo Reno 15 Pro
|Rozměry
|151,2 × 72,4 × 8 mm, 187 g
|Displej
|AMOLED, 6,32" (2 640 × 1 216 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8450,
|Paměť
|úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 200 mAh, doba nabíjení: 0:53 hodin