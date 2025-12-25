Menší a levnější, přesto skvěle fotící? Posuďte, jak si vede Oppo Find X9

Letošní řada od Oppo se povedla a sklízí vesměs velmi pozitivní odezvu ze strany uživatelů i recenzentů. A přestože ještě není zcela kompletní, neboť ji má doplnit také model Ultra s dvojicí 200Mpx snímačů (byť s otazníkem ohledně dostupnosti v ČR), můžeme si na našem trhu vybrat z dvojice Find X9 a Find X9 Pro. Většího sourozence jsme v podrobné recenzi chválili za celkově skvělou výbavu, které chybí snad jen magnetické nabíjení. V oblasti výdrže, fotoaparátů, displeje, zpracování či výkonu si však lze jen těžko na cokoliv stěžovat.
Jak je na tom ale levnější a také kompaktnější Oppo Find X9? I tento model totiž disponuje obří baterií, identickým čipsetem jako verze Pro a také koncepčně stejnou sestavou fotoaparátů. Nenajdeme zde sice 200Mpx senzor, schopný teleobjektiv však neschází, jak ukazují přiložené parametry.
|Hlavní snímač
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamera
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1,6
|f/2,6
|f/2,0
|f/2,4
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|73 mm
|15 mm (120°)
|21 mm
|Velikost senzoru
|1/1,4"
|1/1,95"
|1/2,76"
|1/2,74"
|Druh ostření
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|pevné ostření
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
Na přiložených snímcích, které jsme jako vždy fotili kompletně na automatiku, tj. nijak neupravovali expozici ani jiné atributy v průběhu či po focení, lze posoudit i zoomovací schopnosti smartphonu, kdy lze docílit až 120× přiblížení.
Oppo Find X9
|Rozměry
|157 × 74 × 8 mm, 203 g
|Displej
|AMOLED, 6,59" (2 760 × 1 256 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|7 025 mAh
