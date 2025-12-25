mobilenet.cz na sociálních sítích

Menší a levnější, přesto skvěle fotící? Posuďte, jak si vede Oppo Find X9

  • Také ve výbavě Oppa Find X9 najdeme trojnásobný teleobjektiv, stejně jako u modelu X9 Pro, avšak s nižším rozlišením
  • Jak novinka fotí v různých světelných podmínkách?

Letošní řada od Oppo se povedla a sklízí vesměs velmi pozitivní odezvu ze strany uživatelů i recenzentů. A přestože ještě není zcela kompletní, neboť ji má doplnit také model Ultra s dvojicí 200Mpx snímačů (byť s otazníkem ohledně dostupnosti v ČR), můžeme si na našem trhu vybrat z dvojice Find X9 a Find X9 Pro. Většího sourozence jsme v podrobné recenzi chválili za celkově skvělou výbavu, které chybí snad jen magnetické nabíjení. V oblasti výdrže, fotoaparátů, displeje, zpracování či výkonu si však lze jen těžko na cokoliv stěžovat.

Recenze Oppo Find X9 Pro – Až neuvěřitelně povedený mobil?
Jak je na tom ale levnější a také kompaktnější Oppo Find X9? I tento model totiž disponuje obří baterií, identickým čipsetem jako verze Pro a také koncepčně stejnou sestavou fotoaparátů. Nenajdeme zde sice 200Mpx senzor, schopný teleobjektiv však neschází, jak ukazují přiložené parametry.

Hlavní snímač 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamera
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1,6 f/2,6 f/2,0 f/2,4
Ohnisková vzdálenost 23 mm 73 mm 15 mm (120°) 21 mm
Velikost senzoru 1/1,4" 1/1,95" 1/2,76" 1/2,74"
Druh ostření vícesměrové PDAF vícesměrové PDAF vícesměrové PDAF pevné ostření
Optická stabilizace ano ano ne ne

Na přiložených snímcích, které jsme jako vždy fotili kompletně na automatiku, tj. nijak neupravovali expozici ani jiné atributy v průběhu či po focení, lze posoudit i zoomovací schopnosti smartphonu, kdy lze docílit až 120× přiblížení.

Ukázka portrétů, selfie a makra
Zhoršené světelné podmínky
Standardní světelné podmínky
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Znovu. Proč nefotíte porovnávací snímky se zrcadlovkou? Pak by test byl mnohem více vypovídající.
