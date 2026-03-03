Deutsche Telekom chce proměnit váš smartphone na univerzální klíč

Je to tak samozřejmé, že si to ani neuvědomujeme. Smartphone nám dnes slouží mimo jiné jako jakýsi „klíč“, kterým autorizujeme přístup k mnoha různým službám, od e-mailu, přes banky, ale také zámky na dveřích nebo dokonce u auta.
Co takhle dát vše pod jednu střechu, napadlo lidi v Deutsche Telecom (telekom.com) a přišli se službou Magenta Security Mobile.ID. Společně se společností Samsung lze digitální identity bezpečně používat prostřednictvím smartphonu ve všech myslitelných případech použití. V konkrétním případě smartphonů Samsung jsou citlivé informace, klíče, certifikáty a dokonce i identifikační karty uloženy na čipu v zařízení. Nikdo nemá přístup k tomuto takzvanému Secure Element zvenčí.
Testovací fáze
Na jaře zaměstnanci Deutsche Telekom poprvé otestují Magenta Security Mobile.ID v každodenním životě. Tam, kde se dnes ještě používá fyzická klíčová karta, se v budoucnu bude používat smartphone. Otevření bezpečnostní bariéry do podzemní garáže. Otevření dveří do kancelářského komplexu. Přihlášení k notebooku. Šifrování e-mailů. Ověření jako registrovaný uživatel. Každý, kdo od nich přijme hovor, může podle zeleného zaškrtnutí vedle čísla vidět, že se nejedná o falešný, ale o skutečný hovor. To vše je založeno na vestavěném bezpečnostním prvku Secure Element. Magenta Security Mobile.ID nahrazuje fyzické identifikační karty, čipové karty a klíče a snižuje složitost, náklady a bezpečnostní rizika.
Pokud jde o výběr technických platforem, nabídka Magenta Security Mobile.ID se neomezuje pouze na Samsung. Brzy bude možné zabezpečit i další ekosystémy. Nejdříve však přijde na trh pro mobily této značky. Tým stojící za Magenta Security Mobile.ID má stále mnoho nápadů, jaké funkce by bylo možné v budoucnu přidat. Například filmy nebo obrázky by mohly být opatřeny jakousi vodoznakem, pokud by byly vytvořeny pomocí takového smartphonu. Tyto materiály by již nemohly být zneužity jako referenční materiál pro deepfakes.
Pokud se těšíte, že něco takového budete již brzy používat u sebe doma, je potřeba trochu brzdit očekávání. Platforma bude spuštěna v letošním roce jako služba pro firemní zákazníky v německy mluvících zemích, tedy v Německu, Rakousku a Švýcarsku.