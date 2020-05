OnePlus odhalilo, kdy by se v jeho telefonech mohl objevit Always On režim

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V současné době výrobci bojují s místem na čelní straně telefonů. Displeje se zvětšily a zabírají drtivou většinu čelní plochy. Prvky, které nejsou důležité, mizí. Je to příklad informační diody, byť ta spadala do kategorie menších prvků. Namísto diody výrobci vsázejí na režimy Always on, které na moderních AMOLED panelech dokáží zobrazit čas a zmeškané události. Vše máte tudíž ihned na očích, stačí jen pohled na telefon. Tuto funkci budete mít pravděpodobně nejvíce spjatou se Samsungem, ale běžně se už objevuje také například v telefonech Huawei a brzy přibude OnePlus.

Výrobce OnePlus již dříve avizoval, že funkci do svých telefonů přinese. Očekávalo se, že se tak stane s příchodem OnePlus 8 a 8 Pro, avšak těm nadále chybí. Na oficiálním fóru výrobce se nyní objevily podrobnosti k časové ose prací na funkci Always On. Minimálně do června potrvá vývoj. Na přelomu srpna a září OnePlus předpokládá fázi testování v uzavřené beta verzi. Z tohoto lze usuzovat, že finální verze pro všechny uživatele by mohla dorazit v posledním čtvrtletí, a to společně s aktualizací na Android 11 a nadstavbu OxygenOS 11.

Otázkou zůstává, na jakých zařízení se funkce objeví. OnePlus nasazuje AMOLED displeje již od OnePlus 3, avšak jeho softwarová podpora již skončila. Ke konci se podpora chýlí i v případě o něco novějších kousků OnePlus 5 a OnePlus 5T. Lze tak předpokládat, že by se funkce Always On mohla objevit u OnePlus 6 a novějších.