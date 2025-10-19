OnePlus představuje OxygenOS 16 zaměřený na AI. Na jaké telefony se podívá?

Společnost OnePlus oficiálně odhalila OxygenOS 16, svou nejnovější verzi nadstavby systému Android. Novinka staví na Androidu 16 a zaměřuje se především na hlubší integraci umělé inteligence, vylepšenou plynulost prostředí a jak dodává gsmarena.com, přináší i rozšířené možnosti personalizace.
Umělá inteligence v hlavní roli
OxygenOS 16 rozšiřuje stávající sadu AI funkcí a přidává několik nových. Mind Space nyní využívá Google Gemini, který dokáže vyhledávat obsah, plánovat i pomáhat s organizací poznámek. Nově umí i hlasové poznámky a tvorbu chytrých kolekcí. Zcela novým prvkem je pak AI Writer, který dokáže psát kreativní texty na základě zadání nebo upravovat text v téměř jakékoli aplikaci. Novinkou je i AI Recorder schopný automaticky přepisovat nahrávky a rozpoznávat jednotlivé řečníky.
Pozadu ale nezůstala ani galerie – umí vylepšit osvětlení obličeje, opravit zavřené oči či doladit výraz pomocí dat z předchozích fotografií.
Rychlejší a plynulejší systém
OnePlus také rozšiřuje funkci Parallel Processing, která má zajistit vyšší rychlost a lepší odezvu napříč celým systémem. Uzamykací obrazovka dostala nové styly hodin, widgety a podporu živých fotografií i videí. Domovská obrazovka pak umožňuje měnit velikost ikon a přidávat do nich rychlé funkce.
Lepší propojení napříč platformami
OxygenOS 16 ale přináší i širší možnosti sdílení dat mezi zařízeními. Uživatelé mohou snadno přenášet soubory mezi telefonem a tabletem, přistupovat k nim z Macu nebo PC, a nově dokonce využívat Apple Watch – včetně přístupu k notifikacím, zprávám i hovorům.
OxygenOS 16 zavádí podporu Apple Watch – včetně přístupu k notifikacím, zprávám i hovorům.
Beta už startuje
Program OxygenOS 16 Beta se právě otevírá zájemcům o testování. Stabilní verze dorazí v následujících měsících viz níže.
Jaké telefony a kdy obdrží OxygenOS 16?
|Fáze
|Zařízení
|Start v listopadu 2025
|OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13s, OnePlus Open, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 2
|Start v prosinci 2025
|OnePlus 11 5G, OnePlus 11R 5G, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord 4, OnePlus Nord 3 5G
|Start v 1. čtvrtletí 2026
|OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus Nord CE4, OnePlus Nord CE4 Lite 5G, OnePlus Pad, OnePlus Pad Lite