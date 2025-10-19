mobilenet.cz na sociálních sítích
2. kolo Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

OnePlus představuje OxygenOS 16 zaměřený na AI. Na jaké telefony se podívá?

Marek Vacovský
OnePlus představuje OxygenOS 16 zaměřený na AI. Na jaké telefony se podívá?
Fotografie: OnePlus
  • OnePlus představilo OxygenOS 16 postavený na Androidu 16
  • Novinky zahrnují AI Writer, AI Recorder, integraci Google Gemini i chytřejší galerii

Společnost OnePlus oficiálně odhalila OxygenOS 16, svou nejnovější verzi nadstavby systému Android. Novinka staví na Androidu 16 a zaměřuje se především na hlubší integraci umělé inteligence, vylepšenou plynulost prostředí a jak dodává gsmarena.com, přináší i rozšířené možnosti personalizace.


Umělá inteligence v hlavní roli

OxygenOS 16 rozšiřuje stávající sadu AI funkcí a přidává několik nových. Mind Space nyní využívá Google Gemini, který dokáže vyhledávat obsah, plánovat i pomáhat s organizací poznámek. Nově umí i hlasové poznámky a tvorbu chytrých kolekcí. Zcela novým prvkem je pak AI Writer, který dokáže psát kreativní texty na základě zadání nebo upravovat text v téměř jakékoli aplikaci. Novinkou je i AI Recorder schopný automaticky přepisovat nahrávky a rozpoznávat jednotlivé řečníky.

OnePlus přiznalo vážnou bezpečnostní chybu. Vaše SMS může číst kdejaká aplikace
Přečtěte si také

OnePlus přiznalo vážnou bezpečnostní chybu. Vaše SMS může číst kdejaká aplikace

Pozadu ale nezůstala ani galerie – umí vylepšit osvětlení obličeje, opravit zavřené oči či doladit výraz pomocí dat z předchozích fotografií.

Rychlejší a plynulejší systém

OnePlus také rozšiřuje funkci Parallel Processing, která má zajistit vyšší rychlost a lepší odezvu napříč celým systémem. Uzamykací obrazovka dostala nové styly hodin, widgety a podporu živých fotografií i videí. Domovská obrazovka pak umožňuje měnit velikost ikon a přidávat do nich rychlé funkce.

Lepší propojení napříč platformami

OxygenOS 16 ale přináší i širší možnosti sdílení dat mezi zařízeními. Uživatelé mohou snadno přenášet soubory mezi telefonem a tabletem, přistupovat k nim z Macu nebo PC, a nově dokonce využívat Apple Watch – včetně přístupu k notifikacím, zprávám i hovorům.

OxygenOS 16 zavádí podporu Apple Watch – včetně přístupu k notifikacím, zprávám i hovorům.

Beta už startuje

Program OxygenOS 16 Beta se právě otevírá zájemcům o testování. Stabilní verze dorazí v následujících měsících viz níže.

Jaké telefony a kdy obdrží OxygenOS 16?

Fáze Zařízení
Start v listopadu 2025 OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13s, OnePlus Open, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 2
Start v prosinci 2025 OnePlus 11 5G, OnePlus 11R 5G, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord 4, OnePlus Nord 3 5G
Start v 1. čtvrtletí 2026 OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus Nord CE4, OnePlus Nord CE4 Lite 5G, OnePlus Pad, OnePlus Pad Lite
, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze