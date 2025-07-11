mobilenet.cz na sociálních sítích

OnePlus 12 dostává Android 16
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • OnePlus zahájilo distribuci stabilní verze OxygenOS 16 (Android 16) pro OnePlus 12
  • Aktualizace startuje v Indii, v dalších regionech bude dostupná postupně
  • Nový systém přináší rozšířené AI funkce, vyšší plynulost a lepší propojení s dalšími zařízeními

Jak upozornila gsmarena.com, společnost OnePlus zahájila postupné uvolňování stabilní verze systému OxygenOS 16 postavené na Androidu 16 pro vlajkový model OnePlus 12. Jako první se aktualizace dočkali uživatelé v Indii, rozšíření do dalších regionů má následovat v průběhu několika dní.


Nová verze přináší zásadní posun v oblasti umělé inteligence – prostředí Mind Space nově využívá Google Gemini pro vyhledávání, plánování i správu poznámek. Přibyl také AI Writer pro tvorbu a úpravu textů v aplikacích, a AI Recorder, který zvládne automatický přepis i rozpoznávání mluvčích. Galerie navíc umí pomocí AI například vylepšit portréty.

Jaké telefony a kdy obdrží OxygenOS 16?

Fáze Zařízení
Start v listopadu 2025 OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13s, OnePlus Open, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 2
Start v prosinci 2025 OnePlus 11 5G, OnePlus 11R 5G, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord 4, OnePlus Nord 3 5G
Start v 1. čtvrtletí 2026 OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus Nord CE4, OnePlus Nord CE4 Lite 5G, OnePlus Pad, OnePlus Pad Lite

Důraz byl kladen také na rychlost a plynulost systému. Funkce Parallel Processing zajišťuje rychlejší odezvu, uzamykací obrazovka dostala nové widgety a živé prvky a domovská obrazovka umožňuje úpravu ikon a přidávání zkratek. OxygenOS 16 rovněž posiluje ekosystémové propojení – data lze snadno sdílet mezi telefonem, tabletem, Macem či PC, a nově i s Apple Watch, které umožní přístup k notifikacím, zprávám i hovorům.

Aktualizace pro OnePlus 12 je každopádně distribuována klasicky OTA. Uživatelé, kteří zatím oznámení o nové verzi systému neobdrželi, mohou dostupnost ověřit ručně v nabídce Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru.

OnePlus 12 skvěle vypadá i funguje (RECENZE)

OnePlus 12 512+16 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

OnePlus 12 512+16 GB

Rozměry163,3 × 75,8 × 9,2 mm, 220 g
DisplejAMOLED, 6,82" (3 168 × 1 440 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 1×3,3 GHz + 5×3,2 GHz + 2×2,3 GHz
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 400 mAh
