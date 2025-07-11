OnePlus 12 dostává Android 16

Jak upozornila gsmarena.com, společnost OnePlus zahájila postupné uvolňování stabilní verze systému OxygenOS 16 postavené na Androidu 16 pro vlajkový model OnePlus 12. Jako první se aktualizace dočkali uživatelé v Indii, rozšíření do dalších regionů má následovat v průběhu několika dní.
Nová verze přináší zásadní posun v oblasti umělé inteligence – prostředí Mind Space nově využívá Google Gemini pro vyhledávání, plánování i správu poznámek. Přibyl také AI Writer pro tvorbu a úpravu textů v aplikacích, a AI Recorder, který zvládne automatický přepis i rozpoznávání mluvčích. Galerie navíc umí pomocí AI například vylepšit portréty.
Jaké telefony a kdy obdrží OxygenOS 16?
|Fáze
|Zařízení
|Start v listopadu 2025
|OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13s, OnePlus Open, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 2
|Start v prosinci 2025
|OnePlus 11 5G, OnePlus 11R 5G, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord 4, OnePlus Nord 3 5G
|Start v 1. čtvrtletí 2026
|OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus Nord CE4, OnePlus Nord CE4 Lite 5G, OnePlus Pad, OnePlus Pad Lite
Důraz byl kladen také na rychlost a plynulost systému. Funkce Parallel Processing zajišťuje rychlejší odezvu, uzamykací obrazovka dostala nové widgety a živé prvky a domovská obrazovka umožňuje úpravu ikon a přidávání zkratek. OxygenOS 16 rovněž posiluje ekosystémové propojení – data lze snadno sdílet mezi telefonem, tabletem, Macem či PC, a nově i s Apple Watch, které umožní přístup k notifikacím, zprávám i hovorům.
Aktualizace pro OnePlus 12 je každopádně distribuována klasicky OTA. Uživatelé, kteří zatím oznámení o nové verzi systému neobdrželi, mohou dostupnost ověřit ručně v nabídce Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru.
OnePlus 12 skvěle vypadá i funguje (RECENZE)
OnePlus 12 512+16 GB
|Rozměry
|163,3 × 75,8 × 9,2 mm, 220 g
|Displej
|AMOLED, 6,82" (3 168 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 1×3,3 GHz + 5×3,2 GHz + 2×2,3 GHz
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 400 mAh