Kolik aktualizací dostanou OnePlus 13(R)? Méně než konkurence

Fotografie: OnePlus

OnePlus včera oficiálně představilo novinku OnePlus 13R a současně uvedlo na evropské trhy, včetně toho českého, vlajkový model OnePlus 13. Oba se mohou pyšnit velmi dobrou výbavou, kterou pojí opravdu výkonné procesory. Čekat můžete i tři velmi solidní fotoaparáty či baterie s velkou kapacitou a podporou rychlého nabíjení.

Otázka si tak po včerejšku vznášely především nad délkou softwarové podpory. Nyní to OnePlus již oznámilo, o čemž informuje server 9to5google.com. Uživatelé mohou počítat se 4 roky aktualizací systému Android. V praxi to znamená, že OnePlus 13 i 13R obdrží Android 16, 17, 18 a 19. V případě bezpečnostních aktualizací OnePlus přislíbilo 6letou podporu, tedy až do roku 2031.

Jde o velmi pěkná čísla, která budou většině uživatelů plně vyhovovat. Pokud však srovnáme OnePlus s nejlepšími, přeci jen mírně ztrácí. Například Samsung i Google dávají takto prémiovým modelům 7letou podporu i co se týče hlavních aktualizací. Výrobce to odůvodňuje tím že delší podpora pozbývá smyslu a důležitý je uživatelský zážitek. Na druhou stranu delší podpora u konkurence znamená, že daný mobilní telefon dokáže prožít dva dlouhé životy u dvou uživatelů, neboť bude nadále bezpečný a aktuální.