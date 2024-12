Levný OnePlus Nord CE4 Lite 5G dostává Android 15

Server gsmarena.com upozornil na zprávu z komunity OnePlus, díky níž víme, že v červnu představený OnePlus Nord CE4 Lite 5G právě získává aktualizaci na Android 15. A vzhledem k tomu, že jde o telefon, jenž lze aktuálně pořídit za 6 999 Kč, je to zpráva o to chvályhodnější.

Mobil tak doplňuje OnePlus 12, OnePlus 12R a OnePlus Open, jež už mohou využívat Android 15 a také oblíbenou nadstavbu OxygenOS 15 nějaký ten čas. Aktualizace je v současné době sice k dispozici podle zpráv ze zahraničí pouze v Indii, ale jak bývá zvykem, globálně by měla být dostupná brzy (pravděpodobně v horizontu několika dnů až týdnů).

OnePlus Nord CE4 Lite 5G has also received the Android 15 (Oxygen OS15) update. #android15 #Oneplusnordce4Lite pic.twitter.com/btXbfcnepy