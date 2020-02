permalink product

Několik dlouhých let se pasuje do role dravce, který dokáže prohnat i ostřílené hráče. To je čínská značka OnePlus. Její nejnovější a současně nejvybavenější počin OnePlus 7T Pro nabízí například displej bez kompromisů, výkonný procesor, tři hlavní fotoaparáty nebo stylový prvek v podobě čelního výsuvného fotoaparátu.