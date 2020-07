OnePlus již dávno není zabijákem vlajkových lodí. Naopak se z něj stal jejich soupeř, který jim směle konkuruje. Bohužel však již nejen výbavou a možnostmi, ale také cenou. Nejnovější a nejvybavenější OnePlus 8 Pro nabídne ledacos – super procesor, 120Hz displej, čtyři foťáky či bezdrátové nabíjení. Za takovou výbavu si však výrobce řekne minimálně o 25 tisíc korun.

Redakčním testem již prošel „základní“ OnePlus 8 a nyní nastal čas na variantu s přídomkem Pro, tedy to aktuálně nejlepší, co od OnePlus můžete pořídit. Výrobce se opět snažil a přináší minimálně papírově nekompromisní telefon s Androidem, který oslňuje na všechny strany. Mimochodem, drtivou většinu neduhů běžného OnePlus 8 dokáže OnePlus 8 Pro eliminovat. Máme zde bezdrátové nabíjení i zvýšenou odolnost. Jenže pryč jsou doby, kdy OnePlus stálo třeba i méně než 15 tisíc korun. Novinka se naopak směle řadí k těm vůbec nejdražším telefonům na českém trhu. Počítejte minimálně s 25 tisíci korunami . A když budete chtít nejvyšší výbavu, je to dokonce 28 tisíc.

OnePlus 8 Pro – videorecenze

Technické parametry OnePlus 8 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 165,3 × 74,4 × 8,5 mm , 199 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,78" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 865 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: 1 200 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 510 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , Kč 27 890 Kč 27 890 Kč

Obsah balení

V prodejním balení, které byste v záplavě dalších pro kontrastní červený odstín rozhodně nepřehlédli, najdete samotný telefon, koncovku nabíječky, USB kabel a silikonové ochranné pouzdro. Sluchátka či nějaké šikovné redukce bohužel chybí.

UNBOXING: OnePlus 8 a 8 Pro

Konstrukční zpracování: preciznost především

Vzhledově si vás telefon dokáže získat. Pro někoho bude sice značka „OnePlus“ nic neříkající, ale jelikož za ním stojí Oppo, není velkým překvapením, že máme tu čest s velmi precizně zpracovaným strojem. Obě skleněné strany jsou zaoblené a téměř plynule na sebe navazují. V kontrastu s tím zaujme naopak takřka plochá horní a spodní hrana matně kovového rámečku, který odstínem velmi dobře maskuje nezbytné anténní předěly.

Ergonomie je výtečná, telefon se velice příjemně drží.

Dokud na telefon nesáhnete, budete se moci kochat úchvatně lesklým povrchem. Správně ale tušíte, že krása střídající nádheru mizí v okamžiku doteku. Na těle se okamžitě objeví nevzhledné otisky prstů. Nelíbí se nám to, opět, ale to je tak jediné, co s tím naděláme. V lesklých površích se zhlédli téměř všichni výrobci.

Výtečná ergonomie, telefon se velice příjemně drží, jde ruku v ruce se zpracováním. K němu dodejme, že se telefon pyšní certifikací IP68 a kromě prašného prostředí přečká i nečas v podobě koupele ve vodě, a to se hodí. Problematickými místy může být USB-C či šuplíček pro až dvě nano SIM karty, avšak obojí vodě odolává. Kromě konektoru a šuplíčku stojí za zmínku i pohodlná odemykací klávesa či již tradiční posuvník, kterým snadno upravíte vyzváněcí profil.

Pokud máme telefonu něco vytknout, je to výrazně vystupující modul fotoaparátů, kvůli kterému se mobil při položení nešikovně kývá. Chápeme, že výrobce nasadil lepší hlavní fotoaparát, ale než kývající se telefon, to raději o něco tlustší konstrukci.

Líbilo se nám precizní až luxusní vzhled

poměrně dobře padne do ruky

tlačítka jsou po ruce

praktický posuvník

zvýšená odolnost