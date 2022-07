Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Oblíbená nadstavba One UI pro zařízení Galaxy se podle informací Sammobile brzy dočká nové verze. Beta One UI 5.0 běžící na Androidu 13 by se tak údajně mohla objevit na prvních telefonech již ve třetím týdnu tohoto měsíce.

Co všechno nejnovější nadstavba přinese, zůstává prozatím s otazníkem, dá se však předpokládat, že se jihokorejský výrobce zaměří na funkce související s Androidem 13. Jako první by se měla objevit na vlajkové sérii Galaxy S22.