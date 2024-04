Samsung přinese Galaxy AI na dva roky staré Galaxy S22 a další ohebné modely

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung postupně pracuje na nadstavbě One UI 6.1 pro další modely a pro některé to bude hned další velká aktualizace. Dle příspěvku moderátora komunitního fóra Samsungu dojde v květnu 2024 k aktualizaci řady Galaxy S22 na One UI 6.1, a to včetně funkcí umělé inteligence Galaxy AI. Potěšující je, že mají obdržet úroveň Galaxy AI stejnou jako řada Galaxy S23. V podstatě jde o kompletní balík funkcí.

Kromě řady Galaxy S22 se na nadstavbu One UI a funkce spjaté s Galaxy AI mohou těšit i majitelé tabletů Galaxy Tab S8, ohebného véčka Galaxy Z Flip4 a špičkového Galaxy Z Foldu4.

Zkrátka však nepřijdou ani majitelé telefonů z řady Galaxy S21. Ti sice koncem května dostanou nadstavbu One UI 6.1, avšak z funkcí Galaxy AI opravdu jen naprosté minimum. Hovoří se o podpoře funkce Circle to Search a Magic Rewrite. Díky aktualizacím řady S22 se Galaxy AI dostane na zhruba 200 miliónů zařízení od Samsungu, což je dvojnásobný počet oproti konci března.