Samsung pošle na řadu Galaxy S22 One UI 5 s Androidem 13 do konce října

Fotografie: Samsung

Samsung na konferenci Samsung Developer Conference 2022 odhalil datum vydání své nadstavby One UI 5, která je již založena na nejnovějším Androidu 13. Velká aktualizace přinese i vylepšený zážitek z celého prostředí pro koncové uživatele. Hovoří se o inovovaném designu Material You, vylepšených widgetech, rozpoznávání textu z fotografií v galerii nebo nová gesta. Prakticky se jeví především možnost dvojitým potažením od spodního okraje displeje rozdělit obrazovku na dvě části.

Aktualizace by dle slov Samsungu měla do konce října zamířit na modely řady Galaxy S22. Aktualizace přijde dříve než loni, kdy One UI 4 přišlo až v listopadu. Samozřejmě je otázkou, zda se klíčová letošní aktualizace dostane do konce října na všechny kousky. Je možné, že v závislosti na konkrétním regionu dojde k menším opožděním v řádu dnů, maximálně jednoho či dvou týdnů. V tuto chvíli není znám jízdní řád aktualizací na další modely, ale Samsung by plány měl do konce měsíce odtajnit.