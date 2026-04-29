Globální verze Motoroly Edge 70 Pro? Ano, navíc třeba i s teleobjektivem

Motorola dnes představila tolik novinek, že se v nich běžný spotřebitel nemá šanci zorientovat. Aby to bylo vše ještě zamotanější, opět se představil model Edge 70 Pro. Ten jsme prvně viděli zhruba před týdnem, avšak šlo o indickou verzi a jak se nyní ukázalo, globální varianta se nepatrně liší výbavou. Naštěstí tím lepším směrem.
Podstatné je, že pokud se vám líbil vzhled indické verze, tak ta globální se nijak neliší, a to ani rozměry. Novinka je poháněna procesorem MediaTek Dimensity 8500 Extreme, který je doplněn 12 GB paměti RAM typu LPDDR5X a 256 GB interního úložiště typu UFS 4.1. Existovat však bude i 512GB verze a 1TB verze. Je vybaven 6,8palcovým AMOLED displejem s rozlišením Full HD+, obnovovací frekvencí až 144 Hz a maximálním jasem 5 200 nitů.
Na zadní straně je Model Edge 70 Pro opatřen hlavním 50MPx snímačem Sony Lytia 710 s optickou stabilizací obrazu (OIS) a 50MPx ultraširokoúhlým objektivem. K dispozici je také multispektrální snímač a LED blesk. Mezinárodní verze však navíc přidává ještě 50megapixelový teleobjektiv s možností 3,5násobného bezztrátového přiblížení a samozřejmě i optickou stabilizaci obrazu. Pro pořizování selfie vybavila Motorola tento model dalším 50MPx fotoaparátem s automatickým zaostřováním.
Novinka však nejvíce zaujme ty, kteří chtějí vyzkoušet nová druh baterií, konkrétně silikon-uhlíkovou baterií s kapacitou 6 500 mAh. Přístroj podporuje kabelové nabíjení výkonem 90 W. Nabízí také podporu kabelového reverzního nabíjení výkonem 5 W. Dalším rozdílem globální verze od indické je podpora bezdrátového nabíjení o výkonu až 15 W.
Mezi další výbavu patří odolnost proti prachu a vodě podle normy IP68/IP69, certifikace MIL-STD 810H, snímač otisků prstů pod displejem a duální stereofonní reproduktory s technologií Dolby Atmos. Co se týče konektivity, telefon nabízí podporu duálního 5G, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6E a GPS. Edge 70 Pro je již v základním nastavení vybaven operačním systémem Android 16.
S novinkou se samozřejmě počítá na evropských trzích, a to v nejbližších týdnech, cena prozatím oznámena nebyla.
Načíst všechny komentářePřidat názor