Motorola ukáže nové Razry už 29. dubna

Motorola oficiálně oznámila, že nové skládací telefony řady Razr budou představeny 29. dubna 2026. Informaci zveřejnila na sociálních sítích, viz níže, kde zároveň přidala i krátké teaser video. Podle dosavadních úniků se očekává dvojice novinek – Razr 70 a Razr 70 Ultra. Oba telefony přitom mají navázat na loňskou generaci Razr 60 a 60 Ultra, která dorazila ve stejném období roku 2025.
Razr 70: drobný upgrade s jednou výraznou změnou
Základní model Razr 70 by měl zůstat ve většině parametrů velmi podobný svému předchůdci. Jak dodává gsmarena.com, hlavní změnou má být fotoaparát – místo 13Mpx ultraširokého snímače by totiž měl mobil nabídnout 50Mpx teleobjektiv.
|Oblast
|Specifikace
|Barevné varianty
|
Pantone Sparkling Green (zelená, povrch připomínající uhlíková vlákna)
Pantone Hematite (tkaninová textura)
Růžová varianta (design zatím neznámý)
|Displej (vnitřní)
|6,9" AMOLED ohebný
|Displej (vnější)
|3,63" AMOLED, rozlišení 1 056 × 1 066 px
|Procesor
|8jádrový čip s taktem až 2,75 GHz (přesný model zatím neznámý)
|Operační paměť
|Až 18 GB (u vyšší konfigurace)
|Úložiště
|Až 1 TB (vrcholná varianta)
|Fotoaparáty
|
50 Mpx hlavní fotoaparát
50 Mpx teleobjektiv s 3× bezztrátovým zoomem
|Baterie
|4 500 mAh
|Další výbava
|Boční čtečka otisků prstů
|Konstrukce
|Tenké tělo, cca 7,2 mm v rozevřeném stavu, hmotnost okolo 188 g
Razr 70 Ultra: větší baterie, jinak beze změn
Razr 70 Ultra má být podle úniků ještě konzervativnější. Oproti předchůdci by měl nabídnout prakticky stejnou výbavu, jen s mírně větší baterií o kapacitě 4 700 mAh, což představuje přibližně 6 % zlepšení.
|Oblast
|Specifikace
|Barevné varianty
|
Pantone Orient Blue (kožený povrch, diamantové prošívání)
Pantone Cocoa Wood (dřevěná textura)
|Rozměry (otevřený stav)
|171,3 × 74,1 × 7,8 mm
|Rozměry (zavřený stav)
|88,0 × 74,1 × 15,8 mm
|Vnitřní displej
|7" ohebný
|Vnější displej
|cca 4"
|Tlačítko
|Speciální tlačítko Moto AI na levém boku
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Kamera (z úniků)
|Bez viditelné čelní kamery na vnitřním displeji (pravděpodobně skryté řešení)
|Baterie
|4 700 mAh
Pokud se každopádně dosavadní informace potvrdí, půjde spíše o jemnou evoluci než o zásadní generační skok. Vše se každopádně dozvíme už za pár dní, tak nezapomeňte sledovat mobilenet.cz