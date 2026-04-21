Marek Vacovský
Motorola ukáže nové Razry už 29. dubna
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Motorola oficiálně potvrdila datum premiéry 29. dubna 2026
  • Očekává se představení modelů Razr 70 a Razr 70 Ultra, které už delší dobu kolují v únicích na internetu

Motorola oficiálně oznámila, že nové skládací telefony řady Razr budou představeny 29. dubna 2026. Informaci zveřejnila na sociálních sítích, viz níže, kde zároveň přidala i krátké teaser video. Podle dosavadních úniků se očekává dvojice novinek – Razr 70 a Razr 70 Ultra. Oba telefony přitom mají navázat na loňskou generaci Razr 60 a 60 Ultra, která dorazila ve stejném období roku 2025.


Razr 70: drobný upgrade s jednou výraznou změnou

Základní model Razr 70 by měl zůstat ve většině parametrů velmi podobný svému předchůdci. Jak dodává gsmarena.com, hlavní změnou má být fotoaparát – místo 13Mpx ultraširokého snímače by totiž měl mobil nabídnout 50Mpx teleobjektiv.

Oblast Specifikace
Barevné varianty Pantone Sparkling Green (zelená, povrch připomínající uhlíková vlákna)
Pantone Hematite (tkaninová textura)
Růžová varianta (design zatím neznámý)
Displej (vnitřní) 6,9" AMOLED ohebný
Displej (vnější) 3,63" AMOLED, rozlišení 1 056 × 1 066 px
Procesor 8jádrový čip s taktem až 2,75 GHz (přesný model zatím neznámý)
Operační paměť Až 18 GB (u vyšší konfigurace)
Úložiště Až 1 TB (vrcholná varianta)
Fotoaparáty 50 Mpx hlavní fotoaparát
50 Mpx teleobjektiv s 3× bezztrátovým zoomem
Baterie 4 500 mAh
Další výbava Boční čtečka otisků prstů
Konstrukce Tenké tělo, cca 7,2 mm v rozevřeném stavu, hmotnost okolo 188 g

Razr 70 Ultra: větší baterie, jinak beze změn

Razr 70 Ultra má být podle úniků ještě konzervativnější. Oproti předchůdci by měl nabídnout prakticky stejnou výbavu, jen s mírně větší baterií o kapacitě 4 700 mAh, což představuje přibližně 6 % zlepšení.

Oblast Specifikace
Barevné varianty Pantone Orient Blue (kožený povrch, diamantové prošívání)
Pantone Cocoa Wood (dřevěná textura)
Rozměry (otevřený stav) 171,3 × 74,1 × 7,8 mm
Rozměry (zavřený stav) 88,0 × 74,1 × 15,8 mm
Vnitřní displej 7" ohebný
Vnější displej cca 4"
Tlačítko Speciální tlačítko Moto AI na levém boku
Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Kamera (z úniků) Bez viditelné čelní kamery na vnitřním displeji (pravděpodobně skryté řešení)
Baterie 4 700 mAh

Pokud se každopádně dosavadní informace potvrdí, půjde spíše o jemnou evoluci než o zásadní generační skok. Vše se každopádně dozvíme už za pár dní.

