Ohebný Razr 70 se prezentuje jako ideální základ s překvapivě dobrou výbavou

Z trojice nových ohebných véček značky Motorola je cenově nejdostupnější model Razr 70, který však v mnoha ohledech přináší shodnou či velmi podobnou výbavu jako dražší modely. Co přesně tedy tato novinka nabídne?
Motorola Razr 70 je se svými 188 gramy v prvé řadě o celých 11 gramů lehčí než Motorola Razr 70 Ultra, zachovává si také jen mírně větší tloušťku 7,25, respektive 15,85 milimetrů. Co zůstává naprosto identické, je pak zvýšená ochrana, která je IP48. Novinka je tak kompletně odolná vůči vodě i ponoření, a také poskytuje dostačující ochranu proti prachu. Co se týče barevných provedení, výrobce přišel hned s čtveřicí možností, a to s označením Hematite, Violet Ice, Sporting Green a Bright White, všechny barevné odstíny přitom vytvořila společnost Pantone. V České republice pak máme potvrzeno, že zde bude dostupná bílá, šedá a zelená varianta.
Oblast, kde logicky zpozorujeme menší rozdíly oproti modelu Ultra, jsou obrazovky. Hlavní (ohebný) panel má mírně menší úhlopříčku 6,9" (oproti 6,96" u verze Ultra), stále si však nese označení výrobce Extreme AMOLED. Poměr stran 22:9, podpora Dolby Vision, HDR10+ i vysoký jas až 3 000 nitů zůstávají zachovány. Vnější obrazovka má úhlopříčku 3,63", chrání ji Corning Gorilla Glass Victus a maximální jas činí 1 700 hitů. Maximální svítivost, stejně jako rozlišení, je tedy o něco nižší, avšak stále na slušné úrovni.
V podobném duchu se nese i výkon, který obstarává čip MediaTek Dimensity 7450X v kombinaci s 8 GB operační paměti typu LPDDR5X a 256GB úložištěm typu UFS 3.1. Středně nároční uživatelé by tedy po stránce výkonu neměli strádat. Novinka dorazí s Androidem 16 a výrobce garantuje minimálně 3 velké aktualizace operačního systému a 4 roky bezpečnostních záplat.
Také baterie o kapacitě 4 800 mAh by měla být i v kombinaci se zmíněným čipem schopna zajistit velmi solidní výdrž na nabití. Nechybí 30W drátové a 15W bezdrátové doplňování energie, a ačkoliv je nabíjecí výkon výrazně nižší než třeba právě u modelu Ultra, nemusí být v praxi rozdíl v čase až tak markantní, o čemž se však přesvědčíme až v rámci testování. Navzdory velmi slušné kapacitě u baterií nového Razru nebyla použita křemíková technologie, do budoucna je zde tak ještě prostor pro navýšení.
Na závěr se sluší zmínit fotovýbava, která je ve složení 50 + 50 + 32 Mpx, kdy nejnižší rozlišení je určeno pro selfie kamerou s clonou f/2.4. Hlavní snímač pak nabídne clonu f/1.7 i optickou stabilizaci, ultraširokoúhlý objektiv podporuje makro režim (disponuje tedy automatickým ostřením) a také nabídne široký rozsah záběru 122 stupňů. Stran natáčení videa představuje maximum 4K s 30 FPS.
Novinka je od dnešního dne dostupná exkluzivně u prodejce Alza.cz za 18 699 Kč s možností získat do konce května slevový kód ve výši 2 500 Kč a případně i dárek za recenzi v podobě chytrých hodinek Moto Watch.
