Oficiálně: OnePlus končí v Evropě

V Evropě (a také Severní Americe) končí společnost OnePlus, jež dle androidauthority.com (viz androidauthority.com) oficiálně potvrdila, že na těchto trzích zastavuje prodej a uvádění veškerých nových produktů. Rozhodnutí, které uzavírá více než dekádu úspěšného působení značky na západních trzích, je výsledkem širší globální restrukturalizace v rámci mateřského koncernu BBK Electronics.
A zatímco OnePlus vyklízí pole, jeho mateřská společnost Oppo plánuje v Evropě naopak posílit. Chce zde výrazně investovat do prodejních kanálů, marketingu a upevnit svou pozici v segmentu prémiových zařízení. Podle vyjádření zástupců OnePlus pro média nešlo o unáhlené rozhodnutí ani o jednostranný diktát ze strany Oppa. Firma krok prezentuje jako dlouhodobě promyšlenou strategii s cílem efektivněji alokovat zdroje tam, kde vidí největší potenciál, a je pravda, že o konci firmy se šuškalo nejméně několik posledních měsíců.
Klíčovým pilířem pro OnePlus každopádně zůstává Indie, která byla označena za prioritní trh. Tamní zastoupení okamžitě ujistilo zákazníky i média, že vše pokračuje při starém. Značka se bude rovněž nadále soustředit na domácí čínský trh, kde se zaměří na prémiová zařízení a herní telefony. Souběžně s tím sesterská značka Realme utlumuje své aktivity v Číně a bude se naopak více orientovat na zahraniční trhy.
Pro současné majitele telefonů OnePlus v Evropě se z praktického hlediska nic okamžitě nemění. Výrobce totiž deklaruje, že všechny záruční závazky a poprodejní servis zůstane plně v platnosti, stejně jako, že bude zachována softwarová podpora a bezpečnostní záplaty budou doručovány podle původních plánů.
S odchodem z trhu se však pojí zásadní změna v softwarové oblasti. Dosavadní nadstavba OxygenOS, která se mezi uživateli i podle odezvy od vás těšila velké oblibě, totiž postupně ustoupí do pozadí. Nové aktualizace pro telefony OnePlus v Evropě budou v nadcházejících měsících postaveny na systému ColorOS od Oppa. Uživatelé v Evropě by nicméně měli podle vyjádření firmy dostat na výběr, zda chtějí na ColorOS přejít, přičemž starší modely budou i nadále dostávat standardní údržbové aktualizace původního systému.