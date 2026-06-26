Zapomeňte na nabíječku. OnePlus Nord Buds 4 hrají déle než dva dny v kuse

OnePlus (viz oneplus.in) rozšířilo své portfolio o nová bezdrátová sluchátka Nord Buds 4. Na indickém trhu debutují jako dostupnější sourozenec pokročilejšího modelu Nord Buds 4 Pro, který byl představen v březnu tohoto roku. Základem sluchátek s tradiční in-ear konstrukcí a silikonovými špunty jsou každopádně 12mm titanové dynamické měniče. Stejně jako dražší verze Pro, i standardní model Nord Buds 4 disponuje technologií aktivního potlačení hluku (ANC), jež dokáže eliminovat okolní ruchy až do úrovně 52 dB. Nechybí ani transparentní režim pro bezpečný pohyb ve městě. O čistotu hlasu během telefonních hovorů se pak stará sestava celkem šesti mikrofonů.
Hlavní výhodou novinky je ale nepochybně výdrž na nabití. Každé sluchátko v sobě ukrývá 62mAh baterii, kterou doplňuje 530mAh akumulátor v pouzdře. S vypnutým ANC dosahuje výdrž až 13 hodin (samotná sluchátka) a až 54 hodin celkově s pouzdrem. Při zapnutém ANC je to pak až 6,5 hodiny (samotná sluchátka) a 27 hodin celkově s pouzdrem.
Bezdrátový přenos obstarává nejnovější standard Bluetooth 6.1 s podporou duálního párování (připojení ke dvěma zařízením současně) a funkcí Google Fast Pair pro okamžité spárování se systémem Android. Sluchátka se pyšní také certifikací IP55, což zaručuje vysokou odolnost proti prachu a stříkající vodě. Ovládání je řešeno pomocí dotykových plošek na stopkách. Sluchátka navíc integrují AI funkce, jako jsou AI Assistant a AI Translate, které jsou, jak dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), však navázány na propojený chytrý telefon.
OnePlus Nord Buds 4 vstupují na trh ve dvou barevných variantách – Astral Teal (tyrkysová) a Stellar Black (černá). Oficiální maloobchodní cena pro indický trh přitom byla stanovena na 3 299 indických rupií (v přepočtu přibližně 750 Kč bez daně). Ostrý start prodeje na tamním trhu je naplánován na 29. června, informace o globální dostupnosti nicméně zatím výrobce neoznámil.
Technické parametry OnePlus Nord Buds 4
|Hmotnost
|42,5 g včetně pouzdra (sluchátko 4,3 g)
|Rozměry
|sluchátko: 29,56 × 19,69 × 22,63 mm
pouzdro: 59,23 × 49,00 × 26,51 mm
|Měniče a audio
|12mm dynamický měnič, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz
|Výdrž bez ANC
|13 hodin (sluchátka)
54 hodin (s pouzdrem)
|Výdrž s ANC / v režimu propustnosti
|6,5 hodiny (sluchátka)
27 hodin (s pouzdrem)
|Možnost vypnutí ANC
|ano (aktivní potlačení hluku, transparentní režim)
|Konektivita
|Bluetooth 6.1 (podpora AAC, SBC, duální připojení, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair)
|Bezdrátové nabíjení
|ne (drátové nabíjení přes USB-C: sluchátka cca 55 min, komplet cca 90 min)
|Odolnost
|IP55 (proti prachu a stříkající vodě)
|Speciální funkce
|6 mikrofonů s potlačením hluku pro hovory, OnePlus 3D Spatial Audio, dotykové ovládání, AI funkce (překlad, asistent)
|Barevné varianty
|Stellar Black (černá), Astral Teal (tyrkysová)
|Cena
|cca 750 Kč bez daně