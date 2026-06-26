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Zapomeňte na nabíječku. OnePlus Nord Buds 4 hrají déle než dva dny v kuse

Marek Vacovský
Zapomeňte na nabíječku. OnePlus Nord Buds 4 hrají déle než dva dny v kuse
Fotografie: OnePlus
  • Novinka navazuje na březnový model Pro a přichází s nižší cenovkou, přesto si zachovává prémiové funkce
  • Sluchátka zvládnou s nabíjecím pouzdrem fungovat až 54 hodin v kuse, potěší i rychlé párování
  • Navzdory nižší ceně nabízejí Nord Buds 4 aktivní potlačení hluku (ANC) s účinností až 52 dB

OnePlus (viz oneplus.in) rozšířilo své portfolio o nová bezdrátová sluchátka Nord Buds 4. Na indickém trhu debutují jako dostupnější sourozenec pokročilejšího modelu Nord Buds 4 Pro, který byl představen v březnu tohoto roku. Základem sluchátek s tradiční in-ear konstrukcí a silikonovými špunty jsou každopádně 12mm titanové dynamické měniče. Stejně jako dražší verze Pro, i standardní model Nord Buds 4 disponuje technologií aktivního potlačení hluku (ANC), jež dokáže eliminovat okolní ruchy až do úrovně 52 dB. Nechybí ani transparentní režim pro bezpečný pohyb ve městě. O čistotu hlasu během telefonních hovorů se pak stará sestava celkem šesti mikrofonů.

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Hlavní výhodou novinky je ale nepochybně výdrž na nabití. Každé sluchátko v sobě ukrývá 62mAh baterii, kterou doplňuje 530mAh akumulátor v pouzdře. S vypnutým ANC dosahuje výdrž až 13 hodin (samotná sluchátka) a až 54 hodin celkově s pouzdrem. Při zapnutém ANC je to pak až 6,5 hodiny (samotná sluchátka) a 27 hodin celkově s pouzdrem.

Bezdrátový přenos obstarává nejnovější standard Bluetooth 6.1 s podporou duálního párování (připojení ke dvěma zařízením současně) a funkcí Google Fast Pair pro okamžité spárování se systémem Android. Sluchátka se pyšní také certifikací IP55, což zaručuje vysokou odolnost proti prachu a stříkající vodě. Ovládání je řešeno pomocí dotykových plošek na stopkách. Sluchátka navíc integrují AI funkce, jako jsou AI Assistant a AI Translate, které jsou, jak dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), však navázány na propojený chytrý telefon.

OnePlus Nord Buds 4 vstupují na trh ve dvou barevných variantách – Astral Teal (tyrkysová) a Stellar Black (černá). Oficiální maloobchodní cena pro indický trh přitom byla stanovena na 3 299 indických rupií (v přepočtu přibližně 750 Kč bez daně). Ostrý start prodeje na tamním trhu je naplánován na 29. června, informace o globální dostupnosti nicméně zatím výrobce neoznámil.

Technické parametry OnePlus Nord Buds 4

Hmotnost 42,5 g včetně pouzdra (sluchátko 4,3 g)
Rozměry sluchátko: 29,56 × 19,69 × 22,63 mm
pouzdro: 59,23 × 49,00 × 26,51 mm
Měniče a audio 12mm dynamický měnič, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz
Výdrž bez ANC 13 hodin (sluchátka)
54 hodin (s pouzdrem)
Výdrž s ANC / v režimu propustnosti 6,5 hodiny (sluchátka)
27 hodin (s pouzdrem)
Možnost vypnutí ANC ano (aktivní potlačení hluku, transparentní režim)
Konektivita Bluetooth 6.1 (podpora AAC, SBC, duální připojení, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair)
Bezdrátové nabíjení ne (drátové nabíjení přes USB-C: sluchátka cca 55 min, komplet cca 90 min)
Odolnost IP55 (proti prachu a stříkající vodě)
Speciální funkce 6 mikrofonů s potlačením hluku pro hovory, OnePlus 3D Spatial Audio, dotykové ovládání, AI funkce (překlad, asistent)
Barevné varianty Stellar Black (černá), Astral Teal (tyrkysová)
Cena cca 750 Kč bez daně
gsmarena.com, oneplus.in,
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