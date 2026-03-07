Sbohem, Oxygen OS. Jak „zabijáka vlajek“ nakonec pohltila vlastní matka?

Zvěsti o postupném konci samostatné identity značky OnePlus v posledních měsících nabírají na intenzitě. Nová zpráva portálu Smartprix (viz smartprix.com), která se odvolává na spolehlivý zdroj z mobilního průmyslu, nyní přilévá olej do ohně. Podle jeho informací totiž plánuje mateřská společnost Oppo v rámci „drastické konsolidace“ definitivně ukončit vývoj oblíbené softwarové nadstavby Oxygen OS a nahradit ji systémem Color OS.
Tento krok by každopádně znamenal definitivní tečku za érou, kdy OnePlus platilo za dravého zabijáka vlajkových lodí s komunitním přístupem a čistým softwarem. Proces sbližování obou systémů nicméně není žádnou novinkou. Již v roce 2021 OnePlus propojilo vývojové základy Oxygen OS s Color OS od Oppa s tím, že sdílejí společný zdrojový kód. Tehdy sice management sliboval zachování unikátního uživatelského zážitku pro obě značky, realita posledních let však ukázala opak. Oxygen OS se postupně proměnil v podstatě v pouhý rebrand Color OS, kde se rozdíly omezily na marketingová označení a drobné vizuální detaily. Jak dodává androidauthority.com (viz androidauthority.com), v Číně navíc telefony OnePlus již delší dobu běží výhradně na Color OS.
Změna se dotkne také Realme, jehož rozhraní Realme UI potká stejný osud – i ono bude globálně nahrazeno systémem Color OS. Konsolidace se navíc netýká pouze softwaru, ale i samotného jádra byznysu. Podle dostupných informací totiž plánují obě podřízené značky radikální reorganizaci trhů, na nichž působí. Zatímco OnePlus má drasticky zúžit své pole působnosti a soustředit se primárně na své dva nejsilnější trhy (Indii a Čínu), Realme naopak plánuje utlumit své aktivity na domácím čínském trhu a alokovat zdroje na zahraniční regiony.
Že se pro OnePlus na západních trzích schyluje ke změnám, naznačují i kroky z posledních měsíců, o nichž vás pravidelně informujeme. V Evropské unii začalo OnePlus aktivně směřovat své zákazníky k nákupu zařízení značky Oppo, zatímco v USA a Velké Británii maloobchodní zásoby telefonů OnePlus povážlivě prořídly a na obzoru nejsou žádné signály o příchodu nových modelů či produktovém osvěžení.
A ačkoliv severoamerické zastoupení OnePlus ještě začátkem roku ujišťovalo, že na trhu nadále operuje a poskytuje plnou podporu, aktuální dotazy ohledně budoucnosti značky v USA i na globálních trzích nechává společnost bez odpovědi, což rozhodně není příliš pozitivní.