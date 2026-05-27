Odjíždíte na dovolenou? Bez těchto gadgetů nevytahujte paty z domova

Květen je měsícem, kdy se již mnozí z nás vydávají za prvními dovolenými „do tepla“, a stejně jako před odjezdem zpravidla přemýšlíme, jaké oblečení si zabalit s sebou, doporučuji nepodceňovat ani výběr té správné elektroniky. Pokud si chcete opravdu trochu odpočinout od shonu každodenního života, doporučuji pochopitelně spíše digitální detox. Jestliže si však nic takového nemůžete nebo nechcete dovolit, zde je seznam věcí, které bych si s sebou nezapomněl vzít na dovolenou já. Otestováno osobně a opakovaně, včetně nedávné návštěvy Thajska.
Powerbanka pro smartphone i notebook
Pokud to myslíte s cestováním vážně, vždy přijde vhod kvalitní powerbanka s dostatečnou kapacitou i výkonem. Anker Prime 27 650 mAh Power Bank (250W) přitom nabídne vše zmíněné. Tento model používám již více než rok, a přestože byla počáteční investice relativně vysoká, nikdy jsem jí nelitoval. Tato powerbanka má kapacitu 99,54 Wh, tedy přesně takovou, abyste si ji mohli vzít na palubu letadla (limit činí 100 Wh), zároveň disponuje vším, co si jen na cestách můžete přát: dvojicí USB-C konektorů s výstupním výkonem 140 W a jedním USB-A o výkonu 65 W. Při využití všech konektorů pak můžete dosáhnout úctyhodných 250 W, jež vidíte v oficiálním názvu.
Powerbanka disponuje také povedenou aplikací, kde můžete limitovat nabíjecí výkon, což se hodí především při nabíjení samotné powerbanky. Výkon můžete omezit na necelých 20 W a tím prodloužit životnost baterie. Stejně tak můžete v aplikaci zadat kapacitu baterie vašeho telefonu či jiného zařízení a mít tak přehled, kolikrát dané zařízení ještě můžete nabít v souvislosti s tím, jak klesá úroveň nabití powerbanky. V rámci nabíjení i testování nabíjecího výkonu různých smartphonů oceňuji přítomnost displeje, kde lze přesně sledovat nabíjecí výkon; jediné, co chybí k dokonalosti, je snad jen vypsání nabíjecí křivky, což však běžný uživatel nepotřebuje. Samozřejmostí je podpora různých nabíjecích standardů a zajímavý je i speciální magnetický port umožňující powerbanku komfortně nabíjet položením na speciální dok.
Magnetický kabel si vás získá
Přestože je možná bezdrátové nabíjení budoucností doplňování energie u smartphonů, nabíjení skrze kabel představuje stále nejefektivnější způsob, jak přesunout energii do telefonu či jiné elektroniky. Oproti bezdrátovému nabíjení jsou totiž ztráty minimální. S drátovým nabíjením se však pojí také klasický problém spleti kabelů v tašce či třeba batohu, které nepůsobí hezky a rozmotávat jej rozhodně není oblíbená kratochvíle.
Od doby uvedení magnetického kabelu značky PanzerGlass jsem proto doslova propadl tomuto druhu kabelů. Doma pochopitelně stále používám také nemagnetické kabely, pokud se však vydávám na cestu, snažím se s sebou zásadně brát magnetické provedení. Výhody jsou nasnadě: tento kabel můžete velmi snadno a rychle smotat do kompaktního klubíčka, které pěkně uložíte do tašky a v tomto stavu také zůstane.
Pokud tak i vám vadí zašmodrchané či esteticky nevábně vypadající kabely válející se tu a tam, může být magnetický kabel přesně tím pravým. Cena je sice mírně vyšší, délka 1,5 metru je však pro většinu použití dostačující, stejně tak nechybí podpora důležitého standardu Power Delivery 3.1 a schopnost přenosu výkonu až 240 W, který zpravidla postačí i pro nabíjení těch nejvýkonnějších notebooků.
Miniaturní nabíječka s maxi výkonem
Pokud již máte powerbanku a kabel, jistě uvažujete také nad tím, jak powerbanku nabíjet. Technologie GaN přitom zřejmě bude vaší první volbou a využívá ji i nový 100W adaptér značky Epico. Jeho hlavní přednosti? Krásně kompaktní rozměry, což dokazuje i srovnání s desetikorunovou mincí, ale také nízká hmotnost. Nevýhody? Pouze jediné USB-C, avšak vzhledem k výkonu to nepovažuji za zásadní nedostatek.
Adaptér je natolik kompaktní, že není problém jej jen tak nosit v kapse bundy či volnějších kalhot, přitom s ním velmi rychle nabijete takřka jakýkoliv telefon maximálním výkonem, rychle však doplní energii také notebookům apod. Výrobce u něj navíc nasadil hned 10letou záruku na výrobní vady.
Magnetická powerbanka, když chcete vyrazit nalehko
Na začátku článku zmíněná powerbanka Anker je skvělá, ale vzhledem ke kapacitě váží také nezanedbatelných 660 gramů. Rozhodně se tak nejedná o cihličku, kterou byste s sebou chtěli nosit neustále. Pokud se například na cestách vydáváte na kratší obhlídku okolí hotelu, máte relativně vybitý telefon a nechcete s sebou tahat nic moc navíc, jsou skvělou volbou powerbanky, které můžete díky magnetům nacvaknout přímo na záda telefonu.
Pro tyto účely se mi skvěle osvědčily dva modely, a to 5 000mAh powerbanka od PanzerGlass a 10 000mAh powerbanka od Epica. Kromě magnetického uchycení je jejich výhodou logicky také možnost bezdrátového nabíjení, avšak jak známo, při něm dochází k relativně velkým ztrátám. Zejména pokud se nacházíte v teplém počasí a nabíjíte ještě přes pouzdro, může být praktické pořídit si velmi krátký USB-C/USB-C kabel, skrze který budete nabíjet drátově.
Obě powerbanky disponují ukazatelem nabití i pěkným designem, tlačítkem pro (de)aktivaci a také dostačující kapacitou vzhledem k rozměrům. Powerbanka od Epica nabídne také vyšší nabíjecí výkon při bezdrátovém doplňování energie, a to až 25 W, alternativa od PanzerGlass pak až 15 W. Pro zajímavost dodejme, že powerbanka Epico také využívá semi-solid state baterii, která zvyšuje životnost i bezpečnost, a zároveň Epico garantuje desetiletou záruku na výrobní vady, pochopitelně s výjimkou kapacity baterie, respektive jejího přirozeného opotřebení.
Kvalitní sluchátka jsou základ
Rozebírat v rámci doporučeného příslušenství na dovolenou ideální telefon či snad tablet mi přišlo trochu zbytečné. V případě sluchátek si však dovolím navrhnout dva modely – jeden pro tábor Apple, druhý pro všechny s Androidem, ačkoliv si skvěle rozumí i s iPhony. Mou volbou jsou tak Apple AirPods Pro 3 a Sony WF-1000XM6.
Obě sluchátka vás v prvé řadě potěší špičkovým zvukem i ANC, což je pro mnohé klíčová funkce například během letů. Pochopitelně existují také náhlavní sluchátka přes uši, která mohou poskytnout ještě lepší odhlučnění, vzhledem k rozměrům a hmotnosti mi však na cesty přijde formát AirPods Pro 3 a WF-1000XM6 zkrátka jako lepší volba.
Nad rámec kvalitního poslechu se můžete těšit na vše důležité, jako je dostačující výdrž na nabití, pěkná aplikace (u Applu se jedná o integraci přímo do systému) a také doplňkové funkce, jako je bezdrátové nabíjení nebo například Auracast u sluchátek od Sony. AirPods Pro 3 pak bodují také integrovanými senzory měření srdečního tepu a vysokou odolností sluchátek i samotného pouzdra.