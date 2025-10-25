Empower od PanzerGlass nabízí skvělé nabíječky, kabely i powerbanky

PanzerGlass se rozhodl přijít s novou značkou, která se bude soustředit na produkty pro nabíjení, a tak vznikla značka Empower by PanzerGlass. Zní to možná banálně, ale PanzerGlass má s Empower velké plány – chce odstranit překážky, aby se příslušenství stalo vhodným pro různé značky, přičemž každá může těžit z maximálních hodnot, které výrobce pro dané produkty nabízí. To znamená, že powerbanky bez problémů komunikují s různými značkami, pro které nabízejí maximální nabíjecí výkon, a stejné je to i u nabíjecích adaptérů nebo (datových a nabíjecích) kabelů. A ceny? Příznivé!
Powerbanky jako základ
Značka Empower by PanzerGlass má v nabídce hned několik zajímavých powerbank, které těží z magnetů MagSafe/Qi2, ale zvládají i nabíjení skrze USB-C konektor. Variant je hned několik – vybrat si můžete z kapacit 5 000 / 10 000 mAh, dokonce je k dispozici i velmi zajímavá powerbanka s otočným 360° ramenem, čili poslouží i jako stojánek.
A teď ke specifikacím. Pokud máte iPhone nebo Android s podporou MagSafe/Qi2, můžete využít bezdrátové nabíjení výkonem 15 W. Pokud na vašem smartphonu magnety nejsou, můžete využít nabíjení skrze USB-C konektor, kdy je nabízen maximální výkon 20 W – a to jak pro nabíjení zařízení, tak samotné powerbanky. Empower powerbanky jsou z recyklovaného hliníku, rozměry jsou velmi praktické, hmotnost nízká:
- Empower by PanzerGlass, 5 000 mAh: 102 × 70 × 8,6 mm, 125 gramů
- Empower by PanzerGlass, 5 000 mAh + 360° stojánek: 102 × 70 × 10,1 mm, 130 gramů
- Empower by PanzerGlass, 10 000 mAh: 102 × 70 × 14,3 mm, 195 gramů
A čím nabíjet?
A čím powerbanky (a další elektroniku) nabíjet? Samozřejmě Empower kabely a adaptéry do sítě. Začneme kabely, konkrétně těmi magnetickými s výkonem 240 W. Kabel se automaticky „navine“ díky integrovaným magnetům, takže se nemusíte stresovat jejich skladováním. Díky špičkovému výkonu bez problémů dobijí i opravdu náročnou elektroniku, například notebook. Magnetická varianta s délkou 1,5 metru vyjde na 749 Kč, bez magnetické funkce a s délkou 1,2 metru na 549 Kč, dvoumetrový bez magnetické funkce vyjde na 649 Kč. Kabely lze pořídit v bílém a černém provedení, velkou výhodou je jejich masivní zpracování a textilní opletení, přesto jsou poddajné.
Pokud nepotřebujete výkon 240 W, existuje i varianta s výkonem 60 W. Tato varianta není magnetická, ale můžete ji pořídit v délkách 1,2 a 2 metry, a to za 449 Kč, respektive 599 Kč.
GaN je GaN...
K dispozici jsou samozřejmě i adaptéry do sítě, a to opět v několika variantách. Základem je adaptér Empower Turbo GaN 30 W 1× USB-C, který nabízí 1 USB-C konektor a maximální výkon 30 W Power Delivery (PD 3.1). Jde o velmi malý adaptér s technologií GaN, která je mnohem efektivnější, takže při zachování vysokého výkonu nabízí kompaktnější rozměry – konkrétně 7,03 × 3,2 × 3,15 cm s hmotností 51 gramů. Výhodou je, že u adaptérů s technologií GaN nedochází k přehřívání. Empower se chlubí, že adaptéry jsou až o 10 % „chladnější“ než vyžadují mezinárodní standardy. Dodáme, že 75 % plastů pochází z post-consumer recyklace. Adaptér vyjde na 499 Kč a je ideální pro nabíjení nových iPhonů a Pixelů. Alternativou k tomuto adaptéru je ten s označením Turbo GaN 35 W 1× USB-C + 1× USB-A, který kromě USB-C nabídne i USB-A, souhrnný výkon však zůstává – pořídit jej můžete za 699 Kč.
Pokud chcete trochu více flexibility, nabízí se adaptér Empower Turbo GaN 45 W 2× USB-C, který nabízí maximální souhrnný výkon 45 W a hned dva USB-C konektory. Adaptér využívá všech výhod technologie GaN, podporuje Power Delivery (PD 3.1), rozměry jsou přitom stále velmi subtilní – 8 × 3,5 × 3,5 cm při hmotnosti 96 gramů. Tento adaptér vyjde na 799 Kč.
Stále nemáte dost? Poté se nabízí adaptér Turbo GaN 70 W 2× USB-C + 1× USB-A, který, jak už název napovídá, nabízí souhrnný výkon 70 W (s vtipným přídomkem Watt the f...), přičemž na těle se nachází hned dva USB-C konektory a jeden konektor USB-A. Adaptér těží ze všech výhod technologie GaN, nabízí PD 3.1 a současně nabíjí až tři zařízení s chytrým rozdělením výkonu. Adaptér se pyšní rozměry 8,04 × 5,35 × 3,15 cm a hmotností 120 gramů. Vyjde na 899 Kč.
Zhodnocení: kvalitně odvedená práce
Na značce Empower oceňujeme to, že se nesnaží jít na ruku konkrétnímu výrobci, ale o to, aby byly produkty co nejvíce univerzální. Empower powerbanky, nabíječky a kabely budou ideální jak k iPhonům, tak také k Pixelům či Samsungům. Ceny jsou více než rozumné, u adaptérů oceňujeme, že technologie GaN je již „v základu“, což není vždy standard. Produkty Empower pořídíte na jednom místě zde.
