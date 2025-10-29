S rozmachem nabíjecího standardu Qi2 je logické, že výrobci příslušenství reagují a představují novinky připravené na nový standard. Epico samozřejmě nestojí stranou, objevilo se hned několik zajímavých kousků, přičemž jednou z nejpraktičtějších novinek je UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh. Jde vlastně o powerbanku se stojánkem, která nabízí podporu standardu Qi2 a je natolik kompaktní, že si ji můžete vzít prakticky kamkoliv.
Technické parametry Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
|Rozměry Epico UltraPack Qi2
|102 × 70 × 11 mm
|Hmotnost
|130 g
|Kapacita baterie
|5 000 mAh (19,25 Wh, 3,85 V)
|Materiál
|hliník, soft-touch povrch nabíjecí základny
|Barevné varianty
|titanová
|Zvýšená odolnost
|ne
|USB-C PD výstup
|20 W (5 V/3 A, max 9 V/2,22 A)
|Vstup
|20 W (5 V/3 A, max 9 V/2,22 A)
|Maximální výkon bezdrátového nabíjení
|až 15 W díky podpoře Qi2
|Ochrana
|proti přepětí, přebití, přetížení, nadměrnému vybití, nadproudu a zkratu
|Bezdrátové nabíjení
|ano, MagSafe + Qi2
|Signalizace
|LED
|Cena
|1 500 Kč
Obsah balení: běžný standard
V balení naleznete kromě samotné powerbanky ještě 30cm USB-C–USB-C kabel, který využijete jak pro nabíjení samotné powerbanky, tak pro nabíjení zařízení, která nepodporují MagSafe. Adaptér v balení nehledejte, využít můžete ten od mobilního telefonu.
- kabel v balení
- bez adaptéru
Design a provedení: hliník zůstává
Hledáte kompaktní powerbanku, která bude skvěle vypadat? V tom případě dejte šanci hliníku. Nejenže dobře vypadá, ale rovněž lépe odvádí teplo. Epico použilo hliník na rámeček powerbanky a také na stojánek, zbytek je plastový, na zadní ploše s příjemným soft-touch povrchem. Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh se pyšní rozměry 102 × 70 × 11 mm a hmotností 130 g, takže o ní nebudete vědět ani v kapse od kalhot nebo třeba v malé tašce. Velkou výhodu pak prozrazuje samotný název – powerbanka má totiž na svých zádech stojánek, který lze otáčet o 360 stupňů a zafixovat v různých polohách.
Stojánek je velmi tenký, takže po složení je uložen na plocho a samotnou tloušťku powerbanky zvětšuje jen nepatrně. Je mimořádně pevný a jde o praktického pomocníka – telefon totiž může být jak na výšku, tak na šířku, díky čemuž jej můžete využít například jako stojánek pro noční hodiny, které se automaticky spustí. V rámci iOS jde o klidový režim, který zobrazí například hodiny, kalendář nebo nezbytná upozornění, která si dopředu nastavíte. Tento režim se spustí pouze za předpokladu, že se telefon nabíjí a je otočen vodorovně – se stojánkem od Epica si tak klidový režim můžete dopřát například i na cestách, kde chybí zdroj elektrické energie.
Vlevo se nachází tlačítko pro zapnutí/vypnutí, napravo USB-C (vstup i výstup) a na přední straně pod stojánkem LED signalizující nabíjení – jak powerbanky, tak zařízení. Celkem powerbanka nabízí 5 LED, přičemž 4 informují o zbývající kapacitě a jedna o stavu nabíjení, při kterém svítí modře.
S radostí mohu poznamenat, že po stránce designu a kvality zpracování není co vytknout. Díky hliníkovému rámečku a neutrální barevné variantě v odstínu titanu se powerbanka bude líbit prakticky všem, zbylé plastové části nijak neubírají na odolnosti ani vzhledu.
- praktický stojánek
- kompaktní rozměry
- elegantní design
- špičkové zpracování
- inteligentní rozmístění prvků
- silikonová nabíjecí základna
Výkonnostní testy: slušné výsledky
Jak už víme, Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh nabídne kapacitu 5 000 mAh. Mnohem důležitější je však údaj 19,25 Wh při napětí 3,85 V – ten udává reálnou kapacitu, kterou je schopna powerbanka dodat. My jsme s powerbankou testovali hned dva smartphony – konkrétně iPhone 16 Pro Max jsme nabíjeli pomocí magnetů MagSafe (s podporou Qi2) a Google Pixel 10 Pro XL pomocí magnetů Pixelsnap. V následující tabulce si můžete udělat přehled o reálné kapacitě.
|Kapacita v mAh (napětí)
|Kapacita ve Wh
|Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh
|5 000 mAh (3,85 V)
|19,25 Wh
|Apple iPhone 16 Pro Max
|4 685 mAh (3,878 V)
|18,15 Wh
|Google Pixel 10 Pro XL
|5 200 mAh (3,89 V)
|19,76 Wh
Dále je nutné zaměřit se na ztráty, ke kterým dochází v průběhu nabíjení. V případě bezdrátového nabíjení dochází k typickým ztrátám přes 20 %, při kabelovém až 15 %. Záleží rovněž na okolních podmínkách – například při vysoké teplotě jsou ztráty vyšší.
Při pohledu do tabulky je zřejmé, že UltraPack Qi2 Stand by měl dobít iPhone na 100 %, Pixel 10 Pro XL téměř na 100 %. Ovšem jak už víme, dochází ke ztrátám. Pokud chcete dosáhnout co nejmenších ztrát, doporučujeme nabíjet USB-C kabelem, což platí jak pro iPhone, tak pro Pixel. Pokud ale chcete pohodlí, vsaďte na MagSafe/Qi2 (Pixelsnap), tedy bezdrátové magnetické nabíjení. Začali jsme s iPhonem 16 Pro Max, který jsme bezdrátově nabili na 78 %, drátově dokonce na 84 %. Velmi podobné to bylo s Pixelem 10 Pro XL – ten jsme nabili bezdrátově na 70 % a pomocí USB-C kabelu na 74 %. Nutno podotknout, že podobných výsledků dosáhnete jen v případě, že telefon nebudete v průběhu nabíjení používat, jinak by docházelo k průběžnému vybíjení.
Co se týká rychlosti nabíjení, bezdrátově se iPhone 16 Pro Max nabíjel na 50 % zhruba 61 minut, na 70 % cca 92 minut, na 100 % bylo nutné počkat celkem zhruba 2 hodiny a 15 minut. Nabíjení kabelem bylo rychlejší zhruba o 10 minut, až na závěrečný interval, kde se rozdíl prakticky stírá. Google Pixel 10 Pro XL jsme na 50 % kapacity baterie dobili během 1 hodiny a 15 minut, na 70 % budete čekat necelé 2 hodiny a na 100 % zhruba 2 hodiny a 50 minut. Pomocí kabelu bude nabíjení rychlejší – například na 50 % se dostanete během 1 hodiny a 5 minut. Dodáme, že skrze powerbanku lze nabíjet i příslušenství, například sluchátka, stačí je položit na určené místo.
Samotná powerbanka se nabíjí pomocí USB-C s maximálním výkonem 20 W, nabíjet ji budete zhruba 1,5 hodiny – v závislosti na použitém adaptéru. Dobrou zprávou je, že při nabíjení se powerbanka prakticky nepřehřívá.
- slušná rychlost nabíjení
- Qi2 zajišťuje až 15W nabíjení
- možnost bezdrátového i drátového nabíjení
- nabíjí i příslušenství
- ztráty jsou vyšší než u klasické powerbanky
Zhodnocení: praktická zásobárna energie
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh je mimořádně praktická powerbanka. Nabízí extra kompaktní rozměry, rozumnou hmotnost a hlavně praktický stojánek, díky kterému se odlišuje od mnohé konkurence. Co se týká reálné kapacity, je slušná, i když si zde kompaktní rozměry vybírají daň – pokud však chcete maximalizovat účinnost, můžete nabíjet kabelem, což Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh umožňuje také. Za nás skvělá koupě, kde radost nezkazí ani cena na hranici 1 500 Kč.
