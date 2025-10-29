mobilenet.cz na sociálních sítích
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
recenze

Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)

Postojí a nabije
Martin Fajmon

Hledáte praktickou powerbanku, která podporuje Qi2 a zároveň slouží i jako stojánek? Dále nehledejte – Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh splňuje vše, k tomu navíc perfektně vypadá. Zda se přeci jen v průběhu testování neobjevila nějaká nedokonalost, to prozradí recenze.

S rozmachem nabíjecího standardu Qi2 je logické, že výrobci příslušenství reagují a představují novinky připravené na nový standard. Epico samozřejmě nestojí stranou, objevilo se hned několik zajímavých kousků, přičemž jednou z nejpraktičtějších novinek je UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh. Jde vlastně o powerbanku se stojánkem, která nabízí podporu standardu Qi2 a je natolik kompaktní, že si ji můžete vzít prakticky kamkoliv.

Technické parametry Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)

Rozměry Epico UltraPack Qi2 102 × 70 × 11 mm
Hmotnost 130 g
Kapacita baterie 5 000 mAh (19,25 Wh, 3,85 V)
Materiál hliník, soft-touch povrch nabíjecí základny
Barevné varianty titanová
Zvýšená odolnost ne
USB-C PD výstup 20 W (5 V/3 A, max 9 V/2,22 A)
Vstup 20 W (5 V/3 A, max 9 V/2,22 A)
Maximální výkon bezdrátového nabíjení až 15 W díky podpoře Qi2
Ochrana proti přepětí, přebití, přetížení, nadměrnému vybití, nadproudu a zkratu
Bezdrátové nabíjení ano, MagSafe + Qi2
Signalizace LED
Cena 1 500 Kč

Obsah balení: běžný standard

V balení naleznete kromě samotné powerbanky ještě 30cm USB-C–USB-C kabel, který využijete jak pro nabíjení samotné powerbanky, tak pro nabíjení zařízení, která nepodporují MagSafe. Adaptér v balení nehledejte, využít můžete ten od mobilního telefonu.

Líbilo se nám
  • kabel v balení
Nelíbilo se nám
  • bez adaptéru

Design a provedení: hliník zůstává

Hledáte kompaktní powerbanku, která bude skvěle vypadat? V tom případě dejte šanci hliníku. Nejenže dobře vypadá, ale rovněž lépe odvádí teplo. Epico použilo hliník na rámeček powerbanky a také na stojánek, zbytek je plastový, na zadní ploše s příjemným soft-touch povrchem. Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh se pyšní rozměry 102 × 70 × 11 mm a hmotností 130 g, takže o ní nebudete vědět ani v kapse od kalhot nebo třeba v malé tašce. Velkou výhodu pak prozrazuje samotný název – powerbanka má totiž na svých zádech stojánek, který lze otáčet o 360 stupňů a zafixovat v různých polohách.

Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Na celou obrazovku
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)

Stojánek je velmi tenký, takže po složení je uložen na plocho a samotnou tloušťku powerbanky zvětšuje jen nepatrně. Je mimořádně pevný a jde o praktického pomocníka – telefon totiž může být jak na výšku, tak na šířku, díky čemuž jej můžete využít například jako stojánek pro noční hodiny, které se automaticky spustí. V rámci iOS jde o klidový režim, který zobrazí například hodiny, kalendář nebo nezbytná upozornění, která si dopředu nastavíte. Tento režim se spustí pouze za předpokladu, že se telefon nabíjí a je otočen vodorovně – se stojánkem od Epica si tak klidový režim můžete dopřát například i na cestách, kde chybí zdroj elektrické energie.

Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Na celou obrazovku

Vlevo se nachází tlačítko pro zapnutí/vypnutí, napravo USB-C (vstup i výstup) a na přední straně pod stojánkem LED signalizující nabíjení – jak powerbanky, tak zařízení. Celkem powerbanka nabízí 5 LED, přičemž 4 informují o zbývající kapacitě a jedna o stavu nabíjení, při kterém svítí modře.

Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)

S radostí mohu poznamenat, že po stránce designu a kvality zpracování není co vytknout. Díky hliníkovému rámečku a neutrální barevné variantě v odstínu titanu se powerbanka bude líbit prakticky všem, zbylé plastové části nijak neubírají na odolnosti ani vzhledu.

Líbilo se nám
  • praktický stojánek
  • kompaktní rozměry
  • elegantní design
  • špičkové zpracování
  • inteligentní rozmístění prvků
  • silikonová nabíjecí základna

Výkonnostní testy: slušné výsledky

Jak už víme, Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh nabídne kapacitu 5 000 mAh. Mnohem důležitější je však údaj 19,25 Wh při napětí 3,85 V – ten udává reálnou kapacitu, kterou je schopna powerbanka dodat. My jsme s powerbankou testovali hned dva smartphony – konkrétně iPhone 16 Pro Max jsme nabíjeli pomocí magnetů MagSafe (s podporou Qi2) a Google Pixel 10 Pro XL pomocí magnetů Pixelsnap. V následující tabulce si můžete udělat přehled o reálné kapacitě.

Kapacita v mAh (napětí) Kapacita ve Wh
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh 5 000 mAh (3,85 V) 19,25 Wh
Apple iPhone 16 Pro Max 4 685 mAh (3,878 V) 18,15 Wh
Google Pixel 10 Pro XL 5 200 mAh (3,89 V) 19,76 Wh

Dále je nutné zaměřit se na ztráty, ke kterým dochází v průběhu nabíjení. V případě bezdrátového nabíjení dochází k typickým ztrátám přes 20 %, při kabelovém až 15 %. Záleží rovněž na okolních podmínkách – například při vysoké teplotě jsou ztráty vyšší.

Při pohledu do tabulky je zřejmé, že UltraPack Qi2 Stand by měl dobít iPhone na 100 %, Pixel 10 Pro XL téměř na 100 %. Ovšem jak už víme, dochází ke ztrátám. Pokud chcete dosáhnout co nejmenších ztrát, doporučujeme nabíjet USB-C kabelem, což platí jak pro iPhone, tak pro Pixel. Pokud ale chcete pohodlí, vsaďte na MagSafe/Qi2 (Pixelsnap), tedy bezdrátové magnetické nabíjení. Začali jsme s iPhonem 16 Pro Max, který jsme bezdrátově nabili na 78 %, drátově dokonce na 84 %. Velmi podobné to bylo s Pixelem 10 Pro XL – ten jsme nabili bezdrátově na 70 % a pomocí USB-C kabelu na 74 %. Nutno podotknout, že podobných výsledků dosáhnete jen v případě, že telefon nebudete v průběhu nabíjení používat, jinak by docházelo k průběžnému vybíjení.

Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)
Na celou obrazovku

Co se týká rychlosti nabíjení, bezdrátově se iPhone 16 Pro Max nabíjel na 50 % zhruba 61 minut, na 70 % cca 92 minut, na 100 % bylo nutné počkat celkem zhruba 2 hodiny a 15 minut. Nabíjení kabelem bylo rychlejší zhruba o 10 minut, až na závěrečný interval, kde se rozdíl prakticky stírá. Google Pixel 10 Pro XL jsme na 50 % kapacity baterie dobili během 1 hodiny a 15 minut, na 70 % budete čekat necelé 2 hodiny a na 100 % zhruba 2 hodiny a 50 minut. Pomocí kabelu bude nabíjení rychlejší – například na 50 % se dostanete během 1 hodiny a 5 minut. Dodáme, že skrze powerbanku lze nabíjet i příslušenství, například sluchátka, stačí je položit na určené místo.

Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh (EM52)

Samotná powerbanka se nabíjí pomocí USB-C s maximálním výkonem 20 W, nabíjet ji budete zhruba 1,5 hodiny – v závislosti na použitém adaptéru. Dobrou zprávou je, že při nabíjení se powerbanka prakticky nepřehřívá.

Líbilo se nám
  • slušná rychlost nabíjení
  • Qi2 zajišťuje až 15W nabíjení
  • možnost bezdrátového i drátového nabíjení
  • nabíjí i příslušenství
Nelíbilo se nám
  • ztráty jsou vyšší než u klasické powerbanky

Zhodnocení: praktická zásobárna energie

Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh je mimořádně praktická powerbanka. Nabízí extra kompaktní rozměry, rozumnou hmotnost a hlavně praktický stojánek, díky kterému se odlišuje od mnohé konkurence. Co se týká reálné kapacity, je slušná, i když si zde kompaktní rozměry vybírají daň – pokud však chcete maximalizovat účinnost, můžete nabíjet kabelem, což Epico UltraPack Qi2 Stand 5 000 mAh umožňuje také. Za nás skvělá koupě, kde radost nezkazí ani cena na hranici 1 500 Kč.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Klady
  • slušná kapacita baterie
  • praktický otočný stojánek
  • kompaktní rozměry i hmotnost
  • podpora Qi2
  • drátové i bezdrátové nabíjení
  • hliníkový rámeček a soft-touch povrch
Zápory
  • vyšší cena oproti konkurenci
,
